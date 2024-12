Anthony Edwards, estrella de los Minnesota Timberwolves, fue multado este lunes con 75.000 dólares (unos 75 millones de pesos chilenos) por la NBA, acusado de criticar a los árbitros de la liga con lenguaje “inapropiado y profano”.

La sanción fue ordenada por el jefe de operaciones de la NBA, Joe Dumars, después de las declaraciones de Edwards en la rueda de prensa posterior al partido de los Wolves contra los Golden State Warriors del pasado 21 de diciembre.

Los Wolves perdieron ese partido por 113-103.

“Jodidamente terribles, todos ellos, además de la mujer. Pero los otros dos (árbitros), terribles. Excusas, la razón por la que pitan la falta, la razón por la que no la pitan, esa mierda fue terrible”, aseguró entonces Edwards, según recogen los medios estadounidenses.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/nrL9JM8yXF

— NBA Communications (@NBAPR) December 23, 2024