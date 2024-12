El triple doble de 43 puntos de Jayson Tatum en Chicago, la celebración -con victoria incluida- de la NBA Cup de los Milwaukee Bucks, la épica remontada de los Orlando Magic y las victorias de unos Cleveland Cavaliers y Memphis Grizzlies en racha destacaron este sábado en la jornada de la NBA.

El triunfo contra Los Angeles Clippers de los Dallas Mavericks sin el esloveno Luka Doncic, ausente por segundo partido seguido con problemas en un pie; y el de New York Knicks, con 39 puntos de Jalen Brunson en el campo de los New Orleans Pelicans, también iluminaron la noche del baloncesto estadounidense.

BULLS 98 – CELTICS 123

Jayson Tatum dio un recital en Chicago y guió la victoria de los Boston Celtics contra los Bulls con un triple doble de 43 puntos, 16 rebotes y diez asistencias para vengar la derrota sufrida apenas dos días antes contra este mismo rival.

Kristaps Porzingis aportó 22 puntos y siete rebotes y Jaylen Brown contribuyó con 19 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias en el triunfo del equipo de Joe Mazzulla. El dominicano Al Horford metió ocho puntos y capturó siete rebotes para Boston.

Los Celtics son segundos en la Conferencia Este de la NBA con un balance de 22 victorias y seis derrotas, detrás de los Cleveland Cavaliers (25-4).

MAGIC 121 – HEAT 114

Los Orlando Magic, sin Paolo Banchero ni Franz Wagner, obraron una de las remontadas más espectaculares de la temporada, al reponerse de una desventaja de 25 puntos con un cuarto período de 37-8.

Dos de 18 en tiros de campo y cero de ocho desde la línea de triples. Son los datos del equipo de Erik Spoelstra en el cuarto período de Orlando.

Los Magic no desperdiciaron la oportunidad y, con trece puntos de Cole Anthony en los últimos doce minutos, construyeron una remontada épica. Kentavious Caldwell-Pope fue el líder anotador con 24 puntos, apoyado por un doble doble de Goga Bitadze de 18 puntos y trece rebotes.

KINGS 99 – LAKERS 103

LeBron James dirigió con 32 puntos el segundo triunfo en tres días de Los Angeles Lakers en el campo de los Sacramento Kings.

James, que logró el pasado jueves el récord absoluto de minutos disputados en la NBA, antes ostentado por Kareem Abdul Jabbar, acabó el partido con 32 puntos, siete rebotes, seis asistencias y cuatro robos.

Le apoyó D’Angelo Russell con veinte puntos saliendo del banquillo, mientras que Anthony Davis aportó un doble doble de diez puntos y quince rebotes.

CAVALIERS 126 – 76ERS 99

Darius Garland lideró con 26 puntos a un grupo de seis jugadores por encima de los diez puntos y los Cavaliers confirmaron su liderato en el Este con un contundente triunfo sobre unos 76ers sin Joel Embiid.

El pívot, MVP en 2023, había anotado 34 puntos contra los Charlotte Hornets, pero no jugó contra los ‘Cavs’ para evitar sobrecargas en partidos en días consecutivos.

WOLVES 113 – WARRIORS 123

Se retrasó más de veinte minutos el comienzo del partido en Minnesota por un problema con el aro y la red en una de las canastas, pero luego los Warriors se impusieron a los Wolves a domicilio con 31 puntos y diez asistencias de Steph Curry.

Los Warriors se consolaron de esta forma tras la dura derrota sufrida contra los Grizzlies.

Anthony Edwards no pasó de los 19 puntos (6 de 20 en tiros de campo) para los Wolves.

NETS 94 – JAZZ 105

Los Nets del técnico español Jordi Fernández volvieron a las andadas al caer en casa contra los Utah Jazz ante los 21 puntos del finlandés Lauri Markkanen.

Brooklyn perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y sigue en caída tras la salida del base alemán Dennis Schroeder, fichado por los Golden State Warriors.

HAWKS 112 – GRIZZLIES 128

Tras la victoria por 51 puntos de margen lograda contra los Golden State Warriors, los Grizzlies -sin Ja Morant- consiguieron otra victoria contundente en el campo de los Hawks, empujados por 23 puntos de Desmond Bane y por 22 puntos de Scottie Pippen Jr.

El español Santi Aldama aportó diez puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en 20 minutos en pista.

SUNS 125 – PISTONS 133

Kevin Durant anotó 43 puntos, pero no pudo evitar la derrota de los Suns, sin Devin Booker, en casa contra los Pistons.

Cade Cunningham, con 28 puntos, entregó a Detroit la séptima victoria de su temporada en 16 partidos. Los Pistons tienen un balance total de 12-17.