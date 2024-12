Cleveland Cavaliers derrotó este viernes por 121-101 a Milwaukee Bucks, flamante campeón de la NBA Cup, Oklahoma City Thunder ganó por 104-97 a un Miami Heat que perdió a Jimmy Butler y Philadelphia 76ers venció por 108-98 a Charlotte Hornets con 34 puntos de Joel Embiid.

Cleveland Cavaliers (24-4) se llevó en el duelo entre el mejor equipo de la NBA y el flamante ganador de la NBA Cup, Milwaukee Bucks (14-12).

Quizás los Bucks acusaron la resaca del título levantado tres días atrás, pero en Cleveland hicieron aguas y llegaron a ir 36 puntos abajo durante el último cuarto.

Donovan Mitchell lideró la victoria de los ‘Cavs’ con 27 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y 2 robos. Darius Garland anotó 16, Evan Mobley y Dean Wade 15 cada uno y Jarrett Allen firmó un doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes.

Para los Bucks, tan solo dio la cara Giannis Antetokounmpo, con 33 puntos y 14 rebotes. Khris Middleton anotó 14 y Brook Lopez 10.

Cavaliers sigue al frente de la Conferencia Este con el mejor balance de victorias-derrotas de la liga (24-4).

Joel Embiid cuajó un gran partido con 34 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes para la victoria de sus Philadelphia 76ers (9-16), que respiran aliviados con el retorno del camerunés.

Embiid, aquejado de una fractura nasal, jugó con una máscara protectora. Tuvo el apoyo de Tyrese Maxey con 23 puntos y de Kelly Oubre Jr. con 22.

Para los Charlotte Hornets (7-21), Vasilije Micic hizo 20 puntos y Miles Bridges 15.

Los 76ers están a una sola victoria de escalar a las plazas de postemporada tras haber ganado 6 de sus últimos 10 partidos.

Oklahoma City Thunder (22-5) ganó su segundo partido en 24 horas tras haber caído el martes en la final de la NBA Cup ante Bucks en una noche para olvidar.

Jalen Williams lideró con 33 puntos a los de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander anotó 25 y Isaiah Hartenstein firmó un doble-doble con 13 puntos y 17 rebotes.

Para Miami Heat (13-12), Jimmy Butler abandonó la cancha tras poco más de 7 minutos de juego durante el primer cuarto y sin haber intentado una sola canasta.

Sin Butler, Tyler Herro tomó las riendas del ataque de Miami con 28 puntos. Bam Adebayo firmó un doble-doble, con 17 puntos y 10 rebotes.

Thunder lidera la Conferencia Oeste con el segundo mejor balance de la liga (22-5).

