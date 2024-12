Los New York Knicks ganaron este jueves a los Minnesota Timberwolves 107-133 en el regreso de Karl-Anthony Towns a Minneapolis, los Memphis Grizzlies arrasaron 144-93 a los Golden State Warriors en una noche para el olvido y Zach LaVine dio la victoria a sus Chicago Bulls 108-117 ante los Boston Celtics en la NBA.

Karl-Anthony Towns no mostró ningún tipo de piedad con su antiguo equipo, los Minnesota Timberwolves (14-12), con sus 32 puntos y 20 rebotes que catapultaron a la victoria a sus New York Knicks (17-10).

Towns mostró una gran puntería con un 10 de 12 en tiros de campo (83,3 %), incluido un 5 de 5 en triples.

Antes del partido, el dominicano recibió una cálida bienvenida en el Target Center de Minneapolis por parte de la afición que le vio defender durante 9 temporadas la camiseta de la franquicia de los lobos.

KAT had a dominant return to the Target Center!

🔥 32 PTS (10-12 FGM)

🔥 20 REB

🔥 6 AST

🔥 5 3PM

He becomes the FIRST player in NBA history to record 30+ PTS, 20+ REB, & 5 3PM on 80+ FG%. pic.twitter.com/OM2DAYPogI

— NBA (@NBA) December 20, 2024