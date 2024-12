Con una monumental actuación del griego Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks ganaron este martes por 97-81 a los Oklahoma City Thunder y se proclamaron campeones de la Copa NBA en la T-Mobile en Las Vegas, lo que les entregará además un premio de 514.000 dólares por jugador.

Antetokounmpo dejó su firma en el triunfo de los Bucks con un triple doble de 26 puntos, 19 rebotes y diez asistencias para entregar a su equipo un nuevo trofeo tras el anillo de 2021.

Ante la mirada de leyendas del deporte como el exnadador Michael Phelps o los exjugadores de la NBA Ray Allen y Oscar Robertson, los Bucks superaron por completo a los Thunder, en una noche en la que Damian Lillard aportó 23 puntos (5 triples), cuatro rebotes, cuatro asistencias.

Los Thunder pagaron sus bajos porcentajes, con un modesto 33.7 % en tiros de campo y 15,6 % en triples. Shai Gilgeous-Alexander no pudo evitar el revés y acabó con 21 puntos (8 de 24 en tiros de campo).

Jalen Williams metió 18 puntos y Isaiah Hartenstein aportó un doble doble de 16 puntos y doce rebotes, pero sus Thunder pagaron el poderío físico y la superior experiencia de los Bucks.

Y eso que OKC tuvo un buen comienzo de partido, en el que Gilgeous Alexander y Hartenstein, con un cuatro de cuatro en tiros de campo, sellaron diez puntos en tan solo el primer período.

Pero Gilgeous Alexander fue el único en conectar un triple en la primera mitad de unos Thunder que llegaron al descanso con un uno de 17 desde el arco. Los Bucks se encomendaron al poderío físico de Giannis y Brook López para atacar la pintura en busca de puntos fáciles, pero también se beneficiaron del acierto de Lillard y AJ Green desde el perímetro.

Les bastó a los Bucks para regresar a los vestuarios con un punto de ventaja (51-50) y con Giannis ojeando ya su triple doble con sus catorce puntos, seis rebotes y diez asistencias.

El sufrimiento desde el aro siguió para los Thunder y los Bucks abrieron el tercer período con dos triples seguidos, de Lillard y Prince, que abrieron el camino hacia un parcial de 13-3 que disparó la ventaja de Milwaukee hasta el 64-53.

Giannis seguía dominando en todas las facetas, con un asombroso poderío físico ante la defensa de los Thunder. El griego selló un tapón espectacular ante Caruso y Gary Trent conectó segundos después el triple que incrementó la renta hasta el 77-64 con el que las dos franquicias llegaron al cuarto período.

Giannis firmó doce puntos y capturó nueve rebotes, tres de ellos ofensivos, tan solo en el tercer cuarto. Los Thunder solo anotaron catorce puntos, nueve de ellos obra de Gilgeous Alexander.

Thanasis Antetokounmpo, hermano de Giannis, siguió el partido en un asiento a pie de pista y celebraba como goles cada punto y jugada defensiva de los Bucks.

Pagaron el golpe psicológico los Thunder, una de las franquicias más jóvenes de la NBA, y los Bucks dispararon su ventaja hasta el 86-66 con un parcial de 9-0 en la apertura del último cuarto.

No consiguieron levantarse los Thunder. Cada intento de OKC recibía respuestas contundentes, incluidas las de un Damian Lillard sin piedad desde la zona de tiro. Antetokounmpo también marcaba territorio con un tapón monumental a Hartenstein que, con poco más de tres minutos por jugar y los Bucks arriba 94-75, dejaba encarrilada la victoria.

Giannis se retiró de la pista con 1.37 por jugar ante sonoros cánticos de MVP para un triunfo total de sus Bucks.

The Bucks are the 2024 #EmiratesNBACup Champions! 🏆 pic.twitter.com/TiOp0m1iX7

— NBA (@NBA) December 18, 2024