Los Oklahoma City Thunder se impusieron este miércoles 101-105 a unos Golden State Warriors sin Stephen Curry, mientras que los Dallas Mavericks superaron 129-114 a los New York Knicks sin los lesionados Luka Doncic ni Klay Thompson.

WARRIORS 101-105 THUNDER

El número 1 del Oeste –Oklahoma City Thunder– visitaba al número 2 del Oeste, los Golden State Warriors.

Los Thunder (14-4) se pusieron 19 arriba en el segundo cuarto, pero los Warriors (12-6) respondieron con una de sus famosas remontadas, y eso que no contaban con Stephen Curry, que se perdió el partido por una lesión de rodilla.

Los Warriors se adelantaron en el último cuarto, pero la fatiga hizo estragos en sus jugadores y el duelo se convirtió en un juego de ida y vuelta.

A 3 segundos del final, con 101-103 para los Thunder, Andrew Wiggins tuvo el empate en sus manos, pero no estuvo acertado.

Con su derrota, los Warriors pierden la segunda posición del Oeste en favor de los Houston Rockets.

MAVERICKS 129-114 KNICKS

Sin Luka Doncic ni Klay Thompson, los Dallas Mavericks (11-8) no pasaron apuros para imponerse a los New York Knicks (10-8), que hicieron un primer tiempo terrible con solo 38 puntos con un 11 de 42 en tiros de campo (26,2 %).

El segundo tiempo fue mucho mejor para Nueva York: doblaron a 76 sus puntos, pero no pudieron inquietar a los Mavericks, que respondieron a absolutamente todos los golpes que les asestaron.

Para Dallas, Kyrie Irving hizo 23 puntos y Naji Marshall 24, mientras que P.J. Washington firmó un doble-doble con 19 puntos y 10 rebotes.

The best plays from the Dallas Mavericks win! @BetMGM pic.twitter.com/R5s6bBnxsn

Jalen Brunson anotó 37 puntos para los Knicks y Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble (25 puntos y 14 rebotes).

SPURS 101-119 LAKERS

Anthony Davis y LeBron James no dejaron lugar para las sorpresas ante unos San Antonio Spurs (10-9) al alza en este inicio de temporada.

Davis firmó un doble-doble con 19 puntos y 14 rebotes, mientras que James hizo un triple-doble con 16 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. El novato Dalton Knecht fue el máximo anotador de Los Angeles Lakers (11-7) con 20 puntos.

Para los Spurs, Victor Wembanyama también firmó un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, Harrison Barnes anotó 19 puntos y Julian Champagnie 18.

SUNS 117-127 NETS

Los Brooklyn Nets (9-10) sumaron su tercera victoria seguida a domicilio en su viaje por el Oeste tras sus triunfos ante los Sacramento Kings y los Golden State Warriors.

Dennis Schröder hizo 29 puntos y Tyrese Martin anotó 30 tras un 8 de 10 en triples saliendo desde el banquillo. Martin tiene un contrato dual con los Long Island Nets de la League G y hasta hoy solo había anotado 33 puntos en la NBA.

Los Phoenix Suns (10-8), que 24 horas antes habían recibido y ganado a Los Angeles Lakers, mantuvieron una mínima ventaja a lo largo del primer tiempo, pero en el segundo se vieron desbordados por la energía de los jugadores de Jordi Fernández.

Devin Booker anotó 31 puntos, Kevin Durant 30 y Bradley Beal 17.

Tyrese Martin had a CAREER night in a BIG victory for the Nets!

CAVALIERS 124-135 HAWKS

Los Atlanta Hawks (8-11) asestaron la segunda derrota de la temporada -primera como local- a los Cleveland Cavaliers (17-2), que pese al tropiezo siguen como el mejor equipo de la liga.

Trae Young firmó un impresionante doble-doble de 20 puntos y 22 asistencias, un récord personal en esta última estadística. De’Andre Hunter anotó 26 puntos y Jalen Johnson 22.

Para los ‘Cavs’, Donovan Mitchell hizo 30 puntos.

TIMBERWOLVES 104-115 KINGS

Mike Conley alcanzó los 16.000 puntos en la NBA, un hito que no sirvió a sus Minnesota Timberwolves (8-10) para llevarse la victoria.

Domantas Sabonis lideró el triunfo de los Sacreamento Kings (9-10) con un doble-doble de 27 puntos y 12 rebotes. Malik Monk también hizo 27 y De’Aaron Fox 26.

Para Minnesota, además de los 16 que aportó Conley, Anthony Edwards hizo 29 puntos y Julius Randle 21.

Además de estos partidos, este miércoles también se disputó el Washington Wizards-Los Angeles Clippers, en el que James Harden anotó 43 puntos para la decimotercera derrota consecutiva de los capitalinos.

Los Houston Rockets se impusieron en el tiempo extra 115-122 a los Philadelphia 76ers en un partido en el que Jalen Green hizo 41 puntos y Tyrese Maxey 39.

Los Orlando Magic ganaron 133-119 a los Chicago Bulls, los Indiana Pacers 121-114 a los Portland Trail Blazers, los Miami Heat vencieron 94-98 a los Charlotte Hornetts y los Memphis Grizzlies se deshicieron 131-111 de los Detroit Pistons.

Los Toronto Raptors ganaron 93-119 a los New Orleans Pelicans y los Denver Nuggets vencieron 103-122 a los Utah Jazz con 30 puntos y 10 rebotes de Nikola Jokic.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ OKC wins to remain atop West

▪️ HOU wins to move into 2nd in West

▪️ ORL, MEM both win 4th in a row

Download the NBA App for more: https://t.co/wV1YsrFUXw pic.twitter.com/HGMbDBgiyH

— NBA (@NBA) November 28, 2024