LeBron James, la superestrella de Los Angeles Lakers de la NBA, anunció ayer, miércoles, que se aparta temporalmente de las redes sociales, después de compartir una publicación que lamentaba la cobertura “negativa” en la prensa deportiva estadounidense.

‘King James’, que tiene 212 millones de seguidores entre Instagram y X, compartió el miércoles un mensaje de Rich Kleiman, agente y socio empresarial de otra gran figura de la NBA, Kevin Durant (Phoenix Suns).

“Con tanto odio y negatividad en el mundo de hoy, me confunde que algunos medios deportivos nacionales sigan pensando que la mejor manera de cubrir los deportes es a través de ángulos negativos. Personalmente, creo que todo esto es una pérdida de tiempo”, dijo Kleiman en X.

“¡¡¡AMÉN!!!”, escribió LeBron en apoyo al mensaje de Kleiman.

“Y dicho esto, ¡los saludo a todos! Me retiro de las redes sociales por el momento. Cuídense todos”, agregó el alero, que el próximo mes cumplirá 40 años.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024