Los Boston Celtics acabaron este martes con el invicto de 15-0 que tenían los Clevaland Cavaliers con un 120-117, mientras que Los Angeles Lakers derrotaron a los Utah Jazz (124-118) en su objetivo de revalidar la NBA Cup.

Los Cleveland Cavaliers (15-1), mejor equipo en esta campaña, visitaban al vigente campeón, los Boston Celtics (12-3).

Boston puso contra las cuerdas a Cleveland en el segundo cuarto, con un desmoralizante 9 de 11 en triples (81,8 %).

Al descanso, los Cavs iban 17 abajo, una situación inédita para ellos esta temporada.

Trataron de reaccionar y rozaron la gesta, pero los Celtics en el TD Garden fueron demasiado rival.

Jayson Tatum firmó un doble-doble con 33 puntos y 12 rebotes, mientras que Donovan Mitchell anotó 35 puntos.

Celtics y Cavaliers van 1-1 en el Grupo C del Este de la NBA Cup, liderado por los Atlanta Hawks (2-0).

Jayson Tatum and the @celtics knock down 22 threes as they move to 12-3 and 1-1 in East Group C play!

A Los Angeles Lakers (10-4) les ha tocado la lotería con Dalton Knecht. El novato fue la sensación del partido con un récord personal de 37 puntos y un 9 de 12 en triples.

Los Lakers iban 25 arriba al inicio del último cuarto, pero casi se dejan sorprender por los Utah Jazz (3-11), que hicieron un parcial de 27-43 en esos últimos 12 minutos.

LeBron James firmó un doble-doble con 26 puntos y 12 asistencias, Anthony Davis otro con 26 puntos y 14 rebotes.

Los Lakers lideran en solitario el Grupo B del Oeste de la NBA Cup con 2 victorias y 0 derrotas, mientras que los Jazz tienen un pie fuera con su 0-2.

Dalton Knecht goes off for a career-high 37, including 22 straight for LA, as the @Lakers move to 2-0 in the #EmiratesNBACup… and win their 6th game in a row!

LeBron James: 26 PTS, 12 AST

Anthony Davis: 26 PTS, 14 REB, 6 AST pic.twitter.com/gfdMfTToZu

— NBA (@NBA) November 20, 2024