James Harden sigue sorprendiendo a los 35 años y el pasado fin de semana superó a Ray Allen y se convirtió en el segundo máximo triplista de la historia de la NBA.

El ahora jugador de Los Angeles Clippers llegó al duelo contra los Utah Jazz empatado con Allen con 2.973 tiros de tres encestados a lo largo de su carrera.

Solo necesitaba un triple más para alcanzar el segundo puesto de esa clasificación y Harden lo consiguió con 6.10 en el reloj en el primer cuarto.

MVP de la NBA en 2018, Harden se encuentra ahora solo detrás del considerado mayoritariamente como el mejor tirador de la historia del baloncesto: Stephen Curry (Golden State Warriors), líder destacado de la lista de máximos triplistas de la NBA con 3.782.

De hecho, en la jornada de día lunes en la NBA, Golden State Warriors cayó ante los Clippers de Harden y compañía (102-99), pero lo que más llamó la atención fue el saludo entre Curry y James, destacando a los dos mejores triplistas de la NBA.

Un ejemplo de cómo han cambiado el baloncesto y la NBA en los últimos años y la gran importancia que ha adquirido el triple se puede ver en el número de partidos que han necesitado cada uno de estos tres jugadores para llegar a sus históricos registros desde el perímetro.

Así, Curry lleva 3.782 triples en 965 partidos de temporada regular, mientras que Harden superó los 2.973 tiros de tres encestados en 1.086 encuentros frente a los 1.300 que necesitó Allen para alcanzar esa cifra.

2ND MOST THREES IN NBA HISTORY.

JAMES HARDEN PASSES RAY ALLEN 👌

2nd all-time in made threes for The Beard! pic.twitter.com/dK5j6fmQEX

— NBA (@NBA) November 18, 2024