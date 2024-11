La NBA anunció una multa de 100.000 dólares a LaMelo Ball, figura de los Charlotte Hornets, tras realizar un comentario “ofensivo y despectivo” luego del partido ante los Milwaukee Bucks.

El pasado sábado, los Hornets derrotaron 115-114 a los Bucks en Charlotte luego de que la estrella de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, fallara un lanzamiento de media distancia para remontar el marcador.

Ball fue entrevistado en cancha tras el desenlace del encuentro, momento en que gritó “los agobiamos. No homo”.

La frase en inglés, de acuerdo a Mundo Deportivo, puede traducirse como “no hay lugar para homosexuales”.

La NBA no dejó pasar el bullado comentario, por lo que aplicó la sanción de 100.000 dólares (casi 90 millones de pesos) al base de los Hornets.

Tras la multa en su contra, LaMelo Ball declaró que “quiero abordar el comentario de ayer. No quise decir nada y no quiero ofender a nadie. Amo a todos, no discrimino”.

Esta es la segunda multa que la NBA impone en las últimas horas, después de que Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) también recibiera una sanción de 35.000 dólares por hacer “un gesto obsceno ” en la pista durante el partido contra los Sacramento Kings.