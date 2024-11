15-0. Ese es el impresionante registro que protagonizan los Cleveland Cavaliers, invictos tras 15 partidos, que este domingo se deshicieron por 128-114 de los Charlotte Hornets y que igualaron así el segundo mejor inicio de la historia de la NBA.

Estos Cavaliers ya solo están por detrás del récord que tienen los Golden State Warriors de 2015-2016 con un apabullante arranque de 24-0.

En este sentido, Cleveland se unió a otros dos equipos que consiguieron un 15-0 de inicio: los Houston Rockets (1993-1994) y los Washington Capitols (1948-1949).

Aquel Golden State alcanzó un balance de 73-9 (el mejor de la historia) y perdió las Finales (precisamente ante los Cavaliers de LeBron James), Houston conquistó el anillo y Washington fue también finalista.

Para continuar con su impecable racha hasta el momento y lograr el 16-0 que les dejaría en solitario como el segundo mejor inicio de todos los tiempos, Cleveland tendrá un reto mayúsculo el próximo martes, cuando se citará nada menos que con los vigentes campeones, los Celtics, en un partido que se jugará en Boston y que contará para la NBA Cup después de que los de verde ya tropezaran en este torneo en su primer encuentro.

En cualquier caso, los Cavaliers del entrenador Kenny Atkinson, con doble nacionalidad estadounidense y española y que no ha podido empezar con mejor pie su andadura como técnico de Cleveland, son ahora mismo la gran sensación de la NBA y un aspirante a todo gracias al excelente rendimiento de su cuarteto de figuras: Donovan Mitchell, Darius Garland, Jarrett Allen y Evan Mobley.

En la jornada de día domingo ante Charlotte ni siquiera echaron de menos a Mitchell, que no jugó el partido por descanso, ya que cuatro jugadores superaron la barrera de los 20 puntos.

Así, Garland logró 25 puntos y 12 asistencias, Allen sumó 21 puntos y 15 rebotes, Mobley aportó 23 puntos y 11 rebotes y TY Jerome consiguió 24 puntos y 8 asistencias.

Los Cavaliers brillaron con un 57,1 % en tiros de campo y, salvo un instante del primer cuarto, fueron siempre por delante en el marcador. En el debe les quedaron las 20 pérdidas de balón que supusieron 28 puntos para Charlotte.

LaMelo Ball (31 puntos y 12 asistencias) fue el mejor de unos Hornets (5-8) con todo su quinteto titular en dobles dígitos de anotación.

