Con un impecable registro de 12 victorias en 12 partidos, los Cleveland Cavaliers prolongaron un día más su impresionante inicio de temporada y vencieron el lunes a los Chicago Bulls para situarse entre los ocho mejores arranques de la historia de la NBA.

Por delante de estos Cavs imparables ya solo hay cinco registros: el 24-0 de los Golden State Warriors (2015-2016), el 15-0 de los Houston Rockets (1993-1994) y los Washington Capitols (1948-1949), y el 14-0 de los Dallas Mavericks (2002-2003) y los Boston Celtics (1957-1958).

Como Cleveland ahora, también consiguieron un 12-0 los Chicago Bulls (1996-1997) y los Seattle Supersonics (1982-1983).

De todos esos equipos, dos ganaron el anillo (Houston y Chicago), tres llegaron a las Finales (Golden State, Washington y Boston), uno alcanzó la final de conferencia (Dallas) y uno cayó en la primera ronda del ‘playoff’ (Seattle).

En esas coordenadas de prestigio se mueven estos Cavaliers que, bajo la batuta de Kenny Atkinson, han encajado a la perfección todas sus piezas.

En Chicago, Donovan Mitchell fue el referente (36 puntos con 7 triples y 8 rebotes) pero todos pusieron su granito de arena: Darius Garland (17 puntos), Evan Mobley (15 puntos y 11 rebotes) y Caris LeVert, Georges Niang y Ty Jerome con 12 puntos cada uno saliendo desde el banquillo.

Por los Bulls (4-7), que estuvieron cerca de sellar la primera derrota de Cleveland, Zach LaVine fue el máximo anotador con 26 puntos y 6 rebotes dentro de un quinteto titular con todos sus integrantes en dobles dígitos de anotación.

THE CAVS ARE THE EIGHTH TEAM IN NBA HISTORY TO START A SEASON 12-0‼️ pic.twitter.com/uQmnCtRBmt

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 12, 2024