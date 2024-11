En una nueva jornada de la NBA, Domantas Sabonis, se abrió paso en la historia de la NBA e instaló su nombre con letras doradas en los libros de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Resulta que el pivot de 29 años de origen lituano se alza como la estrella de Sacramento Kings, quienes doblegaron a los Toronto Raptors en una jornada donde Sabonis no cometió ningún error e hizo un partido impecable.

Durante el duelo y victoria ante los Raptors, el lituano consiguió para su equipo 17 puntos, dio 13 asistencias y ganó 11 rebotes, sumando otro triple-doble a su estelar carrera.

Sabonis destaca en este listado dentro del TOP 10 de los basquetbolista con más triple-doble en la NBA.

Sin embargo, su actuación fue tan destacada de lo normal, debido a que no falló ningún tiro libre, marcando 5 de 5, además de concretar todos su lanzamientos de campos (6 de 6).

No obstante, eso no fue lo único, ya que también no cometió ninguna falta durante los 34 minutos que estuvo en cancha.

Su actuación limpia y más que impecable, le valió ingresar a los libros de la NBA como el primer jugador en la historia en conseguir un triple-doble sin fallar un tiro ni sufrir pérdida de balón.

Algo realmente para disfrutar de un Domantas Sabonis que está llevando a los Sacramento Kings a la séptima posición de la Conferencia Este de la NBA.

Domantas Sabonis becomes the first player since 1977-78 with…

✅ a triple-double

✅ NO turnovers

✅ NO missed shots

✅ NO missed free throws

Flawless night from the Kings center! pic.twitter.com/k08WUHHdSp

— NBA (@NBA) November 7, 2024