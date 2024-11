Los Phoenix Suns remontaron 21 puntos y dejaron a Los Angeles Clippers sin victorias en su nuevo estadio, el Intuit Dome, en una jornada de la NBA en la que los Milwaukee Bucks perdieron su cuarto partido consecutivo y en la que los Mavericks de Luka Doncic se rindieron ante los Houston Rockets en el derbi texano.

La jornada de la NBA, con solo cuatro partidos, vio además la victoria de los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama contra unos Utah Jazz que siguen sin estrenar su casillero de victorias.

CLIPPERS 119 – SUNS 125

Los Suns han sido responsables de dos de las tres derrotas sufridas por los Clippers en su nuevo estadio. Les doblegaron en el debut en casa y volvieron a hacerlo este jueves, con una monumental remontada de 21 puntos.

Devin Booker dirigió el triunfo con 40 puntos y ocho asistencias tras recibir hasta 70 puntos de los Clippers en la primera mitad. Kevin Durant aportó 18 puntos para los Suns.

D-Book drops 40 as the @Suns come back from 21-down on the road! 🏜️

40 PTS | 5 3PM | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/cHP2zfNQdo

— NBA (@NBA) November 1, 2024