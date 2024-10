Los Cleveland Cavaliers, con un perfecto balance de cinco victorias sin derrotas, y los Oklahoma City Thunder, con cuatro triunfos de cuatro, son las únicas franquicias todavía invictas en esta temporada de la NBA, después de que los Boston Celtics sufrieran este miércoles -en el campo de los Indiana Pacers- su primera derrota del curso.

La jornada estuvo marcada además por los 44 puntos del dominicano Karl Anthony Towns, que guiaron a los New York Knicks en el campo de los Miami Heat.

No dejan de pisar el acelerador los Cavaliers, que en el regreso de LeBron James a Cleveland encadenaron su quinta victoria de cinco con una exhibición de poderío de sus pívots Jarrett Allen y Evan Mobley.

Allen firmó un doble doble de 20 puntos y 17 rebotes, con nueve de doce en tiros de campo; Evan Mobley firmó 25 puntos, con doce de 16 en tiros, en una noche en la que Donovan Mitchell aportó 24 puntos, siete asistencias, tres robos, y conectó cuatro triples.

Los Lakers perdieron su segundo partido seguido, tras comenzar la campaña con tres triunfos. A pesar de la derrota, fue una noche histórica para la familia James, pues Bronny, hijo de LeBron, anotó sus primeros dos puntos en la liga.

Los Thunder sellaron su cuarta victoria de cuatro, impulsados por 20 puntos de Luguentz Dort y 18 de Shai Gigeous-Alexander en el partido en casa contra los San Antonio Spurs.

OKC sigue intratable y dio una prueba de fuerza defensiva ante el francés Viktor Wembanyama, quien no pasó de los seis puntos, ocho rebotes y seis asistencias. ‘Wemby’ tuvo un modesto 20% en tiros de campo y cuatro pérdidas.

Tras cinco triunfos consecutivos, los Celtics se estrellaron en el campo de los Indiana Pacers, los rivales que arrollaron por 4-0 el año pasado en las finales del Este para clasificarse a las Finales NBA, a la postre ganadas contra los Dallas Mavericks.

Jayson Tatum forzó la prórroga con un maravilloso triple en un apretado final de cuarto período en el que los Celtics sellaron un parcial de 14-2, pero cuando el equipo de Joe Mazzulla tenía viento a favor, los Pacers consiguieron reponerse y dar la cara.

Pascal Siakam conectó el triple decisivo en la prórroga y acabó con un doble doble de 29 puntos y once rebotes. Selló seis triples de ocho y tumbó a unos Celtics que estuvieron a punto de obrar un milagro.

https://x.com/NBA/status/1851815717638656352

Los Nets de Jordi Fernández, el primer técnico nacido en España en dirigir a una franquicia estadounidense, ganaron su primer partido de visitantes en casa de los Grizzlies.

Los Nets incrementaron a dos victorias y tres derrotas su balance en esta temporada y dejaron atrás la traumática derrota sufrida 48 horas en casa, y en la prórroga, contra los Denver Nuggets del serbio Nikola Jokic.

Lo hicieron liderados por otra brillante actuación del alemán Dennis Schroeder, quien aportó 33 puntos, con once de catorce en tiros de campo y seis de nueve en triples.

It's his third-straight game with 25+ PTS, 5+ AST and 5+ 3PM! pic.twitter.com/U0gZiBKXvx

Karl Anthony Towns completó su mejor partido desde que firmó por los Knicks y firmó un doble-doble de 44 puntos y 12 rebotes para entregarle a los neoyorquinos un duro triunfo en Miami por 107-116.

Hasta seis jugadores de los Knicks terminaron con dobles dígitos de anotación, entre los cuales destacan los 22 de un Jalen Brunson que tardó en entrar en el partido pero convirtió 18 en la segunda parte. Mikal Bridges logró 17, OG Anunoby metió 11, además de Josh Hart con diez y 14 rebotes.

BODEGA KAT GOES OFF IN MIAMI 🔥

44 PTS

17-25 FGM

4-5 3PM

13 REB

His 3rd-straight double-double as the @nyknicks move to 2-2 🗽 pic.twitter.com/odTcZrG4f2

— NBA (@NBA) October 31, 2024