La NBA volvió en gloria y majestad a la actividad y las estrellas que están llamadas a brillar en la mejor liga de baloncesto del mundo, ya han comenzado con todo la nueva temporada, entre ellas Luka Doncic, figura de los Dallas Mavericks.

El brillante jugador esloveno de 25 años fue uno de los cracks más llamativos en la última temporada, donde los ‘Mavs’ alcanzaron la final de la NBA y perdieron ante el poderío de los Boston Celtics.

Pues ahora, en el debut de la nueva temporada, Dallas enfrentó a San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama, quien poco pudo hacer para frenar a Doncic, Irving y al nuevo fichaje, Klay Thompson, quienes se lucieron en la victoria por 120 a 109 en el estadio American Airlines Center.

Doncic iluminó la Arena de los Dallas Mavericks con 28 puntos divididos en cuatro triples, cinco dobles y seis tiros libres, pero también colaboró con 10 rebotes y 8 asistencias, además de ser protagonista de ‘mágicos’ pases para sus compañeros.

Uno de los que más destacó fue la asistencias de espalda a uno de sus compañeros que finiquitó con un triple, además de los dos pases a Klay Thompson, en donde incluso, Doncic se dio el lujo de no mirar como terminaba la jugada, algo que destacó la confianza del europeo en sus compañeros de Mavericks.

Lo cierto es que Doncic y compañía opacaron el inicio de temporada de ‘Wemby’, uno de los jugadores llamados a brillar con luz propia en los siguientes años de la NBA.

Luka Doncic knew this Klay Thompson 3 was gonna go in 😅pic.twitter.com/xPCaV2C7z3

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 25, 2024