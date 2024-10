Conmoción en el básquetbol estadounidense. Una exdeportista que en su momento pintaba para estrella, Sydney Wilson, acabó muerta a los tiros tras atacar con un cuchillo a un policía en la localidad de Reston, en Virginia.

El oficial Peter Liu llegó hasta el bloque 11800 de Sunrise Valley Drive para asistir a la mujer que, minutos antes, había solicitado ayuda debido a una crisis nerviosa, según detalla Mundo Deportivo.

Liu se presentó en el lugar con el objetivo de ayudar. Sin embargo, Wilson, que padecía problemas de salud mental, abrió la puerta y de inmediato, sin ni siquiera haber saludado, lanzó un cuchillazo con el objetivo de cortar el rostro del uniformado.

La situación quedó grabada en la cámara corporal del policía, que reaccionó como pudo, se alejó unos pasos y sacó su pistola de servicio para instar a Sidney a botar el arma blanca.

Ella hizo caso omiso. Se abalanzó sobre Liu buscando dañarlo, una vez más, y el oficial contestó con al menos cinco disparos.

Apenas Sidney Wilson cayó al piso, Peter Liu llamó a los servicios de salud para que la atendieran. Llegaron e intentaron ayudarla, pero ya era tarde. Los tiros resultaron fatales.

El actuar policial fue cuestionado por algunos que lo tildaron en racista en redes sociales. Por lo mismo, su Departamento salió a defender el procedimiento.

De hecho, desde el establecimiento divulgaron el video del momento y también una fotografía que da cuenta que Peter Liu sufrió un importante corte en su cabeza. “Pudo haber sido mucho, mucho peor”, agradecieron junto a la imagen.

Sydney Wilson was conducting a mostly peaceful stabbing of police officer Peter Liu when, clearly envious of her Black Excellence, Officer Liu unjustifiably shot Wilson before she could complete her act of cultural enrichment upon him.

Despite Officer Lui's Asianness, we must… pic.twitter.com/VNa57RdGDe

— Daniel Concannon (@TooWhiteToTweet) October 15, 2024