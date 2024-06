El esloveno Luka Doncic, líder de los Dallas Mavericks, lamentó este lunes la derrota sufrida por su equipo en las Finales de la NBA contra los Boston Celtics (1-4) y consideró que, a pesar de arrastrar lesiones, no ha hecho “lo suficiente”.

“No importa si tenía dolor, estuve en pista jugando, pero no hice lo suficiente”, aseguró un Doncic visiblemente decepcionado en la rueda de prensa posterior al quinto partido, perdido por 106-88 en el TD Garden de Boston.

Doncic acabó el partido con 28 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. En las Finales promedió 29.2 puntos, 8.8 rebotes y 5.6 asistencias.

“Estoy orgulloso de todos los jugadores que saltaron a la pista, entrenadores, obviamente no ganamos las Finales, pero hicimos una gran temporada. Estoy orgulloso”, dijo.

Y prometió volver a darlo todo el próximo año al lado de Kyrie Irving. “Lucharemos juntos la próxima temporada y vamos a creer”, aseguró.

Destacó además los méritos de los Boston Celtics, que con Jaylen Brown como MVP de las Finales, se coronaron campeones.

“Son un gran equipo, estuvieron juntos durante mucho tiempo. Superaron adversidades. Lucharemos la próxima temporada”, afirmó Luka Doncic.

Los Mavericks regresaron este año a las Finales NBA por primera vez desde 2011, pero se estrellaron contra los Boston Celtics y perdieron la serie 4-1.

Los Celtics volvieron a ser la franquicia más ganadora de la historia de la NBA con 18 títulos, tras superar los 17 de Los Ángeles Lakers.

Reporter: “Now that the series is over, how much were you hurting?”

Luka Doncic: "It doesn't matter if I was hurt [or] how much I was hurt. I was out there, trying to play. But I didn't do enough.”pic.twitter.com/LZ04G9xsmV

