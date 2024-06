Liderados por Jayson Tatum, los Boston Celtics “humillaron” 106 a 88 a los Dallas Mavericks en el quinto partido de las Finales de NBA, para quedarse con el título del mejor básquetbol del mundo.

Con el título conquistado este lunes, los “europeos” y rompieron el empate con Los Ángeles Lakers para convertirse en la franquicia más ganadora de la historia de la NBA, tras cerrar 4-1 la serie por el anillo contra los Dallas Mavericks.

Los Celtics triunfaron por 106-88 en el TD Garden de Boston contra los Mavs y acabaron con una sequía de títulos que duraba desde 2008.

The @celtics are the 2023-24 NBA Champions! pic.twitter.com/UrZtUG0jwY

— NBA (@NBA) June 18, 2024