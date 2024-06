Toda la temporada los ha llevado hasta aquí, el mejor elenco de la temporada regular como Boston Celtics está a un paso de calzarse el anillo de la NBA tras 16 años, mientras que Dallas Mavericks saldrán en búsqueda de la hazaña y la remontada ante un lapidario 3 a 0 en las Finales.

Ambos campeones de Conferencias (el Este dominado por los Celtics y el Oeste conquistado por los Mavericks) han doblegado a gigantescos equipos para estar en al cita final y con 3 partidos disputados, los del TD Garden están a solo un paso de romper casi dos décadas de sequía.

Muchos condimentos ha tenido esta final. Por un lado está la imagen del excelso Luka Doncic, que ha terminado en los tres partidos disputados ante Boston con vendas en diversas partes de su cuerpo y siendo opacado por la colectividad de unos contundentes Celtics.



Mientras que por otro lado aparece Kyrie Irving, exjugador de Boston, elenco de donde se fue entre polémica e incluso lo ha llevado a pisar el escudo y emblema de los Celtics, algo que muchos consideran una maldición.

Lo cierto es que bajar de la pelea a Los Angeles Clippers en primera ronda, a los sorprendentes Oklahoma City Thunder en las semifinales y doblegar en la final de Conferencia a los Minnesota Timberwolves, dejó muy desminuido a los Mavericks.

Por su parte, Boston tuvo un cuadro más accesible donde dejaron en el camino a un Miami Heat sin estrellas, a un opaco Cleveland Cavaliers y a unos mermados Indiana Pacers, le brindó la posibilidad a Celtics de encarar con un poco más de soltura las finales.

No obstante, en la llave para conocer al campeón han sido contundentes y con marcadores como 107-89, 105-98 y 106-99, los Boston Celtics solo tendrán que bajar el telón en la jornada de hoy con otra victoria para calzarse los anillos como nuevos campeones de la NBA.

Otra mala noticia para los Dallas Mavericks es que ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 3 a 0 en los Playoffs y menos en la gran final de la temporada, algo que podría comenzar a cambiar si hoy, en el American Airlines Center de Texas, Doncic, Irving, Gafford, Lively II y compañía doblegan a Boston y estiran la definición por los anillos.

Cabe destacar que la acción del juego 4 de la gran Final de NBA comenzará este viernes 14 de junio a partir de las 20:30 horas por el anillo para Boston o la hazaña para Dallas.

