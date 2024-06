En la jornada de día miércoles, Dallas Mavericks estuvo a punto de cortar la extensa racha de victorias de los Boston Celtics, elenco que se ha encaminado a pasos agigantados hacia el titulo de la NBA, pero la expulsión de Luka Doncic a 4 minutos del final, condicionó la caída de su equipo.

106 a 99 terminó el partido en favor de Boston, quienes ya tienen 3 victorias y solo les falta una para calzarse los anillos de campeones de la temporada en la NBA.

No obstante, la expulsión de la mejor figura de Dallas, condicionó el duelo y dejó tambaleando a los Mavericks, a quienes solo les queda una oportunidad para seguir con vida en las Finales.

Tras finalizado el compromiso, Doncic habló en conferencia de prensa y estalló contra el arbitraje, asegurando que se “les fue de las manos” tras su sexta falta en el último cuarto.

Con relación a esto, el esloveno detalló que “no quiero decir nada. Pero seis faltas en un partido de las Finales de la NBA. Se les fue de las manos. ¿Soy así? Por favor, hombre. Hay que ser mejores que eso”,

Luka Doncic fue protagonista con sus 27 puntos de un partido muy adverso donde siempre pelearon contra el fantasma de las 2 derrotas anteriores y luchando contra su físico, luego de presentar dolencias en tobillo, rodilla y tórax.

Ahora les queda una difícil y prácticamente imposible misión, ya que ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 3-0 en cualquier llave y menos en una Final.

Sin embargo, para el canterano del Real Madrid de España, pocas cosas son imposibles y así lo destacó a sentenciar que “tengo 25 años, tengo mucho por aprender. Son mis primeras Finales, Voy a aprender de esto, pero la temporada no se ha acabado”.

“No estudié (lo que les pasó a otros grandes de la NBA), son mis primeras Finales. Obviamente hay historias de Jordan contra Detroit. Pero aprendes de eso, es una gran experiencia, tienes que pasar por bajos para llegar arriba. Es una gran experiencia”, finalizó.

Luka Dončić on the officiating against him in Game 3: “I mean, I don’t know. We couldn’t play physical so, I don’t know. I don’t want to say nothing but six fouls in the NBA Finals… come on man, better than that.” pic.twitter.com/rq0yxkDhKQ

— Landon Thomas (@sixfivelando) June 13, 2024