Luka Doncic consiguió este domingo un triple-doble pero se mostró autocrítico y aseguró que fueron sus fallos en los tiros libres y sus pérdidas de balón lo que les costó la segunda derrota a los Dallas Mavericks en las Finales de la NBA.

“Creo que mis pérdidas de balón (8) y mis tiros libres (4 de 8) nos costaron el partido así que tengo que mejorar mucho en esas dos categorías”, dijo en una rueda de prensa.

Los Celtics se colocaron este domingo con 2-0 en las Finales de la NBA tras vencer por 105-98 a unos Mavericks en los que Luka Doncic se quedó de nuevo demasiado solo.

Doncic fue duda hasta última hora por una contusión en el tórax que se sumaba a sus problemas en la rodilla y el tobillo, pero el genio balcánico se sobrepuso para acabar con un triple-doble de 32 puntos (12 de 21 en tiros, 4 de 9 en triples), 11 rebotes, 11 asistencias y 4 robos.

El esloveno fue de más a menos ya que metió 23 puntos en una magistral primera mitad.

“Siempre quiero jugar así que estuvimos todo el día haciendo cosas para prepararme para el partido”, comentó sobre ese dolor en el pecho un Doncic que dijo haber estado físicamente “bien” para este segundo encuentro.

Los Mavericks no pudieron aprovechar la mala noche en el triple de los Celtics (10 de 39), pero Doncic aseguró que “cada partido” que pierden es “una oportunidad perdida” para ellos.

También ensalzó la “increíble defensa” de unos Celtics muy “físicos”, que han dejado a los Mavericks en menos de 100 puntos en los dos partidos en Boston, y la profundidad de la plantilla de verde.

“Por eso son el equipo número de la NBA con el mejor récord. Tienen muchos grandes jugadores. Básicamente cualquiera puede enchufarse. Honestamente, no hicimos un mal trabajo en defensa hoy (…). Pero como decía, tuve demasiadas pérdidas y fallamos demasiados tiros libres (16 de 24)”, insistió.

La serie viaja ahora a Dallas, donde el miércoles y el viernes se jugarán el tercer y cuarto partido, respectivamente.

Celtics take a 2-0 series lead in the NBA Finals!

The #NBAFinals presented by @YouTubeTV continue Wednesday at 8:30pm/et on ABC. pic.twitter.com/XhwTzsaSDM

— NBA (@NBA) June 10, 2024