La NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo, llega a su clímax con las Finales entre los Boston Celtics y los Dallas Mavericks que arrancan esta semana.

Y es que este jueves 6 de junio será el primero de los al menos cuatro partidos entre los campeones del Este y el Oeste, serie que definirá al nuevo rey del certamen.

Los Celtics, la franquicia más ganadora de la historia con sus 17 títulos, quiere volver a sus antiguos años de gloria, ya que desde 2008 que no es campeón de la liga.

Para eso, quiere aprovechar el tremendo presente de Jason Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday y compañía que los llevaron a ser el mejor equipo de la temporada regular y el gran favorito al anillo.

Pero al frente de Boston estarán unos Mavericks que cuentan con el imparable dúo Luka Doncic-Kyrie Irving, que lo hacen un equipo de temer.

De hecho, entre el esloveno y el ex Celtics aplastaron a los Timberwolves en el quinto partido de la Final de Oeste, con 36 puntos cada uno, para citarse en las Finales de NBA.

Vale recordar que el campeón de la liga se define al mejor de siete partidos, por lo que se jugarán al menos cuatro encuentros. Todos los duelos serán transmitidos en vivo para Chile por ESPN y Star+.

Juego 1: Boston Celtics vs Dallas Mavericks, jueves 6 de junio, 20:30 horas

Juego 2: Boston Celtics vs Dallas Mavericks, domingo 9 de junio, 20:30 horas

Juego 3: Dallas Mavericks vs Boston Celtics, miércoles 12 de junio, 20:30 horas

Juego 4: Dallas Mavericks vs Boston Celtics, viernes 14 de junio, 20:30 horas

Juego 5 (de ser necesario): Boston Celtics vs Dallas Mavericks, lunes 17 de junio, 20:30 horas

Juego 6 (de ser necesario): Dallas Mavericks vs Boston Celtics, jueves 20 de junio, 20:30 horas

Juego 7 (de ser necesario): Boston Celtics vs Dallas Mavericks, domingo 23 de junio, 20:00 horas