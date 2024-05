Los Dallas Mavericks de Luka Doncic, Kyrie Irving y compañía, cerró el telón de las Finales de los Playoffs de la Conferencia Oeste en la NBA, luego de doblegar sin apelación a los Minnesota Timberwolves en una verdadera paliza en el quinto juego (103-124 a favor de Dallas).

Tras la arremetida de los Timberwolves en el cuarto juego ante Dallas, se creía que Minnesota aún tenía algo que decir en las Finales, pero los 36 puntos de Luka Doncic y de Kyrie Irving, diluyeron toda ilusión de remontada para los locales en el Target Center.

Un festival de anotaciones fue lo que plasmó en el marcador el conjunto visitante, quienes llegaron a estar por casi 40 puntos arriba de Minnesota en el cierre del tercer cuarto.

Poco ayudó la localía de Minnesota, donde Anthony Edwards y Karl-Anthony Towns no se dieron por vencidos y terminaron el duelo con 28 puntos para cada uno.

Los ‘Wolves’ fueron muy erráticos bajo la pintura y desde la zona de triples, algo que no perdonó Dallas en una arremetida para sentenciar la serie.

A esto, se le suma que Luka Doncic se quedó con el trofeo Earvin ‘Magic’ Johnson al ser nombrado MVP de las Finales de la Conferencia Oeste.

Ahora, los Dallas Mavericks tendrán una semana de descanso para enfrentar a Boston Celtics el próximo jueves 6 de junio en el juego 1 por el Campeonato y los anillos de la NBA.

