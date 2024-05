Los Celtics de Boston barrieron, y a domicilio, con Indiana Pacers, y se transformaron en el primer finalista de la temporada 2023-24 de la NBA.

Los dirigidos por Joe Mazzulla concretaron, con el triunfo de este lunes 105-102, un 4-0 rotundo para hacerse con la Conferencia del Este.

Los Celtics irán a por su decimoctavo título en las Finales, que comenzarán el 6 de junio. Al otro lado le esperan los Dallas Mavericks o los Minnesota Timberwolves, serie que van ganando los texanos por 3-0.

Jaylen Brown, con 29 puntos, y Jayson Tatum, con 26 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias, fueron los protagonistas del triunfo de los Celtics contra unos Pacers sin Tyrese Haliburton.

