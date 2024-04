Jamal Murray firmó este lunes una espectacular canasta sobre la bocina que culminó una remontada de veinte puntos de los Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers (101-99) y le dio ventaja de 2-0 a los vigentes campeones de la NBA en la primera ronda de ‘playoffs’ contra los angelinos.

No tiene fin la pesadilla de los Lakers contra los Nuggets. La de este lunes fue la décima derrota consecutiva de los de púrpura y oro contra Denver, un rival que el año pasado los arrolló en las finales de la Conferencia Oeste y que viajará ahora a Los Angeles para el tercer y cuarto partido con la moral alta tras una remontada de infarto.

Murray pasó de una noche deslucida, con seis puntos anotados en tres cuartos (3 de 16 en tiros de campo), a ser el héroe con un tiro en suspensión, con paso atrás ante el marcaje de Antony Davis, que desató la euforia absoluta en Denver.

WHAT A BUCKET. THIS IS JAMAL MURRAY EVERYONE. 🏹 pic.twitter.com/xfihf0lXAe

La rabia, el corazón y la fe de unos New York Knicks que jamás se dan por vencidos les dio este lunes el triunfo frente a los Sixers por 104-101 y el 2-0 en una serie que ahora viajará 150 kilómetros al sur hasta Philadelphia.

No fue una noche de altos vuelos y baloncesto espectacular en el Madison Square Garden, pero estos Knicks de impresionante sacrificio se manejan como nadie en los partidos atravesados, peleando en las trincheras y lanzando órdagos en cada rebote o balón dividido.

Parecía que todo estaba perdido para los neoyorquinos con un -5 a falta de 47 segundos, pero un triple de un Jalen Brunson negado durante toda la velada, un robo a Tyrese Maxey y un triple épico de Donte DiVincenzo con 13 segundos por jugarse le dio la vuelta al marcador entre el delirio de la afición local.

Maxey asumió la responsabilidad en los Sixers pero su bandeja fue taponada por Isaiah Hartenstein.

DiVincenzo (19 puntos), Hartenstein (14 puntos y 8 rebotes) y Josh Hart (21 puntos y 15 rebotes) fueron los héroes de esta noche mágica en la Gran Manzana.

Los de Tom Thibodeau esquivaron con victoria otra actuación muy desacertada de Brunson: el base anotó 24 puntos pero con un pésimo 8 de 29 en tiros y en ningún momento pudo dominar a los defensores que Nick Nurse le puso encima (Kelly Oubre Jr., Kyle Lowry, Nicolas Batum…).

Por su parte, los Sixers se fueron de vacío tras acariciar un triunfo que habría sido crucial para robar el factor cancha y ahora tendrán que lidiar con el golpe moral de camino a Philadelphia.

Joel Embiid (34 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) y Tyrese Maxey (35 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias) fueron los mejores de unos Sixers otra vez meritorios y otra vez sin premio.

Liderados por Donovan Mitchell y Jarrett Allen, los Cleveland Cavaliers ganaron este lunes por 96-86 a los Orlando Magic y tomaron ventaja 2-0 en la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ en el Este de la NBA.

Mitchell fue el líder anotador con 23 puntos y Allen aportó un doble doble de 16 puntos y 20 rebotes para liderar a los de Cleveland, cuartos cabezas de serie en el Este, que viajarán ahora con ventaja a Orlando para el tercer y cuarto partido.

Evan Mobley contribuyó con 17 puntos y Darius Garland aportó quince para los Cavaliers.

Con la victoria de los Cavs, el balance de los equipos locales se elevó hasta el 9-0 en este arranque de ‘playoffs’, antes de los duelos Knicks-76ers y Nuggets-Lakers.

Los Magic siempre estuvieron abajo en el luminoso y se rindieron pese a los 21 puntos de Paolo Banchero y a los 17 de Franz Wagner.

El tercer y cuarto partido de la serie se jugarán el jueves y sábado, respectivamente.

THRILLING night as the Knicks, Cavs and Nuggets go up 2-0!

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continues Tuesday on TNT & NBA TV. pic.twitter.com/wwaKhipsnK

