El ala-pívot de Toronto Raptors, Jontay Porter, fue sancionado de por vida en la NBA tras la investigación abierta por su vinculación en apuestas y en amaños, dando información confidencial a terceros y lucrándose él mismo rompiendo la normativa sobre el juego.

Según anunció la NBA este miércoles, Porter, jugador estadounidense de 24 años, proporcionó información confidencial a los apostadores, limitó su propia participación en varios partidos con fines de apuestas y apostó a su vez en partidos de la NBA.

La investigación de la NBA detalló, por ejemplo, que Porter dio a un apostador información sobre su propio estado de salud antes del partido de Toronto el 20 de marzo, quien hizo una apuesta de 80.000 dólares (más de 78 millones de pesos chilenos) a que Porter no alcanzaría los números establecidos para él en una casa de apuestas para superar el millón en ganancia.

Sin embargo, su retirada a los pocos minutos congeló la apuesta bajo sospecha e inició la investigación de la NBA.

Uno de los muchos movimientos que después sacó a la luz la liga norteamericana.

“No hay nada más importante que proteger la integridad de la competencia de la NBA para nuestros aficionados, nuestros equipos y todos los asociados con nuestro deporte, razón por la cual las flagrantes violaciones de nuestras reglas de juego por parte de Jontay Porter reciben el castigo más severo”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, en el comunicado.

