Los New Orleans Pelicans se sobrepusieron este viernes en el ‘play-in’ a la lesión de Zion Williamson, vencieron a los Sacramento Kings por 105-98 y se enfrentarán en la primera ronda del ‘playoff’ con los Oklahoma City Thunder.

Sin su principal referente en la cancha, un Zion que se lesionó el martes contra Los Angeles Lakers, los Pelicans tiraron de carácter y garra para quedarse con el último boleto para el ‘playoff’ del Oeste.

En cambio, los Kings, lastrados por las bajas de Malik Monk y Kevin Huerter, cerraron una temporada decepcionante después de haber sido una de las revelaciones de la NBA el curso pasado.

Todo apunta a que este fue el último encuentro con Sacramento del español Jordi Fernández, técnico asistente de los Kings y que, a falta del anuncio oficial, será el nuevo entrenador jefe de los Brooklyn Nets.

Los Kings han vivido esta temporada un auténtico y brutal calvario ante los Pelicans, que les han ganado los seis partidos que han jugado: cuatro de fase regular, el de cuartos del NBA In-Season Tournament y este de ‘play-in’.

Implacables una vez más contra Sacramento, los Pelicans ofrecieron una excelente actuación colectiva de la mano de Brandon Ingram (24 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias), Jonas Valanciunas (19 puntos y 12 rebotes) y Trey Murphy (16 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias).

Imprescindible fue además la aportación de su banquillo con actuaciones magníficas de Larry Nance Jr. (13 puntos), el puertorriqueño José Alvarado (10) y Naji Marshall (11).

Nueva Orleans (octavo) tendrá la oportunidad de vengarse de Oklahoma (primero), que el año pasado les eliminó en el ‘play-in’.

En los Kings, atascados con un triste 11 de 41 en triples, destacaron De’Aaron Fox (35 puntos y 7 rebotes), Domantas Sabonis (23 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias) y Harrison Barnes (17 puntos).

