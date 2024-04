Los rostros impactados y las miradas perdidas entre Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green plasmaron la caída de los Golden State Warriors ante Sacramento Kings, en un duelo definitorio en el que los heptacampeones de la NBA sufrieron con el batacazo que los dejó fuera de los playoffs.

Como a diferencia de otros duelos, en los dirigidos de Kerr quedó claro que no habría otra función del ‘Chef’ Curry ni tampoco un milagro para evitar la eliminación, marcada también por una noche brutal de Klay Thompson.

Totalmente irreconocible, el escolta firmó el peor partido de su carrera al registrar 0 puntos tras un desolador 0 de 10 en lanzamientos de campo y también, un 0 de 6 en triples.

A su vez, el basquetbolista dejó una imagen descorazonadora cuando, al irse de la cancha, se detuvo un instante para lanzar una mirada alrededor y posteriormente, romper en llanto.

Klay Thompson goes 0-of-10 shooting in Sacramento elimination game and exits to an unknown Warriors future. Here he is walking off the court. Largest GSW offseason question is whether he will wear this jersey again. pic.twitter.com/UEhaufsc0W

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 17, 2024