Los Angeles Lakers, con un LeBron James que rozó el triple doble, ganaron este martes por 110-106 en el campo de los New Orleans Pelicans en el Play-In y se clasificaron a los Playoffs de la NBA como séptimos cabezas de serie, por lo que se verán las caras con los vigentes campeones Denver Nuggets en la primera ronda.

LeBron dirigió la victoria de los Lakers con 23 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias en un partido de enorme equilibrio, en el que Zion Williamson, en el primer partido de postemporada de su carrera, sostuvo a los Pelicans con 40 puntos antes de retirarse, desesperado, por lesión en los últimos minutos.

Los Pelicans se jugarán el viernes la última plaza en los Playoffs contra los Sacramento Kings.

Anthony Davis, titular en el equipo de Darvin Ham tras retirarse con molestias del duelo entre estos equipos del domingo, aportó un valioso doble doble de 20 puntos y quince rebotes, mientras que D’Angelo Russell firmó 21 puntos y cinco triples en unos angelinos en los que todo el quinteto titular acabó con dobles dígitos.

Los Pelicans se rindieron tras rozar una remontada de 18 puntos y con el remordimiento de no poder jugar los últimos minutos con Zion Williamson, quien llevaba 40 puntos, once rebotes y cinco asistencias antes de retirarse por un problema aparentemente muscular.

Fue el líder anotador de unos Pelicans en los que el quinteto titular tan solo le apoyó con un total de 34 puntos repartidos entre cuatro jugadores. Brilló en cambio saliendo del banquillo el puertorriqueño José Alvarado, con diez puntos, siete asistencias y una larga serie de valiosas jugadas defensivas.

Brandon Ingram, lejos de su mejor nivel tras regresar el domingo después de una baja de doce partidos, no pasó de los once puntos (4 de 12 en tiros) y vio desde el banquillo los minutos clave del choque.

Los Sacramento Kings aplastaron este martes a los Golden State Warriors por 118-94 y tendrán una bala extra en el Play-In del Oeste contra los New Orleans Pelicans, tras un partido que puede haber significado el final de la dinastía de Stephen Curry y compañía.

Décimos en la fase regular, los de Steve Kerr han vivido una temporada muy convulsa con incontables problemas y todo apunta a un cambio de ciclo para una franquicia legendaria con cuatro anillos y un estilo de baloncesto espectacular y arrebatador.

Los Kings (novenos) se enfrentarán el viernes en Nueva Orleans a unos Pelicans (séptimos) que cayeron ante Los Angeles Lakers. El vencedor se clasificará como octavo para Playoffs, donde esperan los Oklahoma City Thunder como primeros.

Muy superiores de principio a fin, los Kings, con un 18 de 39 en triples, vivieron una noche soñada de la mano de un enorme Keegan Murray (32 puntos y 9 rebotes) al frente un quinteto titular en dobles dígitos de anotación.

Le acompañaron De’Aaron Fox (24 puntos y 6 asistencias), Domantas Sabonis (16 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias), Harrison Barnes (17 puntos) y, sobre todo, un fascinante Keon Ellis que sumó 15 puntos y que además brilló en la defensa a Curry con 3 robos y 3 tapones.

En cambio, los Warriors sufrieron una de esas dolorosas derrotas que aparecen en las últimas páginas de un libro de historia de la NBA.

Curry consiguió 22 puntos (8 de 16 en tiros) pero Klay Thompson, que es agente libre este verano, firmó una actuación espantosa con 0 puntos (0 de 10, 0 de 6 en triples). Golden State perdió 16 balones y solo metió un 10 de 32 en triples.

Los Kings buscaban venganza tras perder en 2023 en primera ronda con los Warriors en siete partidos (50 puntos de Curry en el duelo decisivo) y en una serie que tuvo de todo, incluido un pisotón en el pecho de Draymond Green a Sabonis que se saldó con un encuentro de suspensión para el controvertido pívot.

