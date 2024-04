Una resonancia magnética a la estrella de Milwaukee Bucks, el griego Giannis Antetokounmpo, descartó este miércoles que sufra una lesión grave en el tendón de Aquiles, después de que se tuviese que retirar durante el partido frente a Boston Celtics.

Shams Charania de The Athletic y Adrian Wojnarowski de ESPN, los periodistas con mejores fuentes en la NBA, informaron que el tendón de Aquiles de Antetokounmpo está “intacto”.

Su regreso a las canchas, por lo tanto, se verá marcado por cuán rápido sane su distensión en la pantorrilla izquierda, para lo que deberá someterse a tratamiento y rehabilitación, de cara al inicio de los playoffs de la NBA.

Charania detalló que este tipo de lesiones tienen un tiempo de recuperación de un mínimo de una o dos semanas.

Los Bucks esperaban los resultados de las pruebas con muchísima inquietud y preocupación después de que Antetokounmpo tuviese que abandonar el partido del martes contra los Celtics en el tercer cuarto con una lesión en su pierna izquierda.

Al elenco de Milwaukee sólo le quedan por disputar tres partidos de la temporada regular de la NBA, que termina este domingo. Van segundos en la Conferencia Este y ya tienen asegurada una posición en el ‘playoff’, que empiezan en 20 de abril.

Giannis left the Bucks game after an apparent leg injury in the 3Q pic.twitter.com/3RFrSMy9uv

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2024