En una nueva noche de NBA, los New Orleans Pelicans visitaron la casa de Orlando Magic, el Kia Center, para enfrentarse en una gran contienda donde lamentablemente se vivió un escalofriante momento con la dura lesión de Brandon Ingram para los visitantes.

La estrella de los Pelicans defendía los embistes de Jalen Suggs cuando su rodilla derecha quedó clavada al suelo, realizando una torsión antinatural de la pierna y propiciando espeluznantes imágenes que se han vuelto virales en redes sociales.

Aún se desconoce la gravedad de la lesión que sufrió el alero, pero las imágenes hablan por si solas de lo que podría ser.

Uno de los primeros en reaccionar tras el partido que terminó en victoria para Orlando Magic por 121 a 106 de los Pelicans, fue el entrenador visitante, Willie Green, quien habló sobre la lesión de Ingram.

“Es extremadamente difícil verlo caer lesionado. Rezaremos esta noche y, con suerte, recibiremos buenas noticias”. indicó.

Desafortunadamente aún no se revela el estado de Ingram, quien a sus 26 años ya ha sufrido con las lesiones en el mundo de la NBA.

En octubre del 2022, Ingram debió abandonar algunos días la concentración de los Pelicans tras un fuerte golpe en la cabeza, el cual fue asociado a una conmoción cerebral.

Brandon Ingram was helped to the locker room after knee injury

Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/45WMMjNEfE

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2024