Golden State Warriors logró, este miércoles, una trascendental victoria por 101-93 en el campo de Orlando Magic para alimentar sus opciones de llegar al ‘play-in’, pese a una nueva expulsión de Draymond Green, quien recibió una doble técnica por protestarle a los árbitros apenas en el primer cuarto.

Ni siquiera habían pasado cuatro minutos de partido cuando Green le protestó con rabia al juez Ray Acosta después de una falta pitada a Stephen Curry, hasta que este le expulsó por una doble técnica.

Draymond Green gets ejected 4 minutes into the game 💀😂 #DubNation pic.twitter.com/dbDMPvlgX0

Y es que Green perdió la calma y siguió protestando varios segundos antes de dejar la pista, mientras era evidente la decepción de Curry. La estrella de los Warriors, frustrada por la nueva expulsión, rompió a llorar y se cubrió la cara con su camiseta en el intento de contener sus emociones. Aunque minutos más tarde, exteriorizaría todo su enojo pateando una de las sillas del banco de suplentes.

A pesar de la expulsión, los Warriors, que pelean con los Houston Rockets para retener la décima plaza en el Oeste, la última que da acceso a los ‘play-in’, consiguieron triunfar en el campo de los Magic.

Sin embargo y pese a la victoria, el entrenador del elenco de San Francisco, Steve Kerr, también mostró su decepción con Green y no ocultó su molestia en conferencia de prensa por una nueva expulsión del ala-pívot.

“Qué lástima. Fue desafortunado. Se lo merecía, pero se recuperará”, apuntó el DT al final del juego.

Warriors head coach Steve Kerr on Draymond Green's 4th ejection this season 🗣️

(via @NBCSWarriors)

pic.twitter.com/CvPXnJGAtu

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 28, 2024