Bismack Biyombo, jugador de los Thunder en la NBA, se desvaneció este miércoles en el banquillo de Oklahoma City, un susto del que afortunadamente pudo recuperarse hasta salir de la cancha por su propio pie.

En un tiempo muerto, el jugador congolés esperaba de pie en el banquillo a sus compañeros que regresaban para sentarse y recibir instrucciones del cuerpo técnico cuando se desmayó y cayó al suelo.

El pívot fue atendido de inmediato por los servicios médicos y, por fortuna, pudo recuperarse y abandonar caminando la pista.

Biyombo, por su parte, se hará más pruebas para confirmar que no se trata de nada serio.

En lo deportivo, Shai Gilgeous-Alexander (37 puntos), Jalen Williams (31 puntos) y Chet Holmgren (21 puntos y 14 rebotes) volvieron a ser un trío letal en unos Thunder que vencieron a Portland Trail Blazers por 120-128 y que igualaron a los Wolves como líderes del Oeste (ambos con un balance de 43-19).

BREAKING: Bismack Biyombo collapsed & fell on his back on the Oklahoma City Thunder sideline & had to be helped back into his feet & to the locker room.

Prayers up for Biyombo! 🙏 pic.twitter.com/6rru9SIggh

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) March 7, 2024