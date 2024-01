Este jueves, el encuentro entre el líder y el escolta de la Conferencia Este sólo tuvo una mitad, ya que desde el tercer cuarto los Celtics reservaron a todos sus titulares tras estar en desventaja por un humillante marcador de 75-38 frente a Milwaukee Bucks.

Y cómo no, si esos 37 puntos de diferencia al irse al descanso significaba la mayor desventaja en la NBA en esta temporada. Una apabullante derrota del elenco de Boston que también contó con la lástima de la propia señal televisiva TNT, que se encontraba transmitiendo el partido.

Y es que cuando se encontraba en los últimos minutos de la tercera parte, el relator del encuentro frenó sus comentarios e interrumpió las imágenes del juego para pedir que se cambiara la transmisión a otro duelo más igualado.

“Bueno, este partido está definido, obviamente. El marcador es 100-62. Y Boston mandó a descansar a su equipo estelar. Así que mejor vamos a otro partido”, recalcó el comunicador Ernie Johnson.

Finalmente, los aficionados de los Bucks no pudieron terminar de ver el compromiso, luego de que TNT decidiera cambiar su señal para mostrar el New York Knicks vs. Dallas Mavericks, que se encontraba al inicio del segundo cuarto.