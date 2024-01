Los Oklahoma City Thunder, que igualaron la quinta mayor diferencia en la historia de la NBA con una tremenda victoria de 62 puntos ante los Portland Trail Blazers, encabezaron este jueves una noche de palizas en la NBA.

Tampoco se quedó lejos el descomunal triunfo de los Milwaukee Bucks ante los Boston Celtics, que perdían ya de 37 puntos al descanso y que decidieron reservar a todos sus titulares en la segunda mitad.

THUNDER 139 – BLAZERS 77

El mayor margen de siempre en la liga corresponde a un partido de diciembre de 2021 en el que los Memphis Grizzlies destrozaron por 73 puntos precisamente a los Thunder (152-79). Dos años después, Oklahoma City no pudo batir el récord total pero sí superó la marca de la mayor diferencia tras tres cuartos, ya que los Thunder llegaron al último periodo ya ganando de 62 puntos.

SGA scores 31 PTS (11-15 FGM) in only 21 MIN as the Thunder win their 3rd in a row ⛈️ pic.twitter.com/prBvw6HzTP — NBA (@NBA) January 12, 2024

Este gigantesco triunfo sirvió para que los Thunder igualen a los Minnesota Timberwolves al frente del Oeste (ambos con un balance de 26-11). El encuentro dejó estadísticas extremas. Por ejemplo, los locales brillaron con un 57 % en tiros de campo y los visitantes se estrellaron con un 27,7 %.

Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos) fue el máximo anotador de unos Thunder con todos sus titulares en dobles dígitos de puntos pese a que solo jugaron dos cuartos y medio. Josh Giddey consiguió un triple-doble con 13 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Anfernee Simons, con solo 14 puntos, fue el más productivo del desértico ataque de Portland.

BUCKS 135 – CELTICS 102

El partido entre el primero y el segundo del Este solo tuvo una mitad, ya que tras el intermedio y con un apabullante 75-38 en contra los Celtics reservaron a todos sus titulares en la reanudación. Los Bucks dejaron que sus figuras jugaran unos minutos del tercer cuarto pero tampoco tardaron mucho en darles descanso.

Esos 37 puntos al intermedio eran la mayor desventaja en la NBA en esta temporada y el peor margen en contra de los Celtics al descanso desde 1967.

Giannis and Portis led the way as the Bucks win the battle between the East's top two teams 🦌🦌 Giannis: 24 PTS, 10-13 FGM, 12 REB, 6 AST, 26 MIN

Portis: 28 PTS, 5 3PM, 12 REB, 22 MIN pic.twitter.com/F3GfixJVyC — NBA (@NBA) January 12, 2024

Giannis Antetokounmpo firmó 24 puntos (10 de 13 en tiros de campo), 12 rebotes y 6 asistencias para Milwaukee. Damian Lillard le acompañó en el recital con 21 puntos y Bobby Portis deslumbró desde el banquillo con 28 puntos y 10 rebotes. En la primera parte, los Bucks metieron el 57,1 % de sus tiros de campo y el 50 % (11 de 22) de sus triples.

De los titulares de Boston, que jugaron solo entre 15 y 20 minutos esta noche, Jaylen Brown fue el máximo anotador con 10 puntos (5 de 14 en tiros).

LAKERS 109 – SUNS 127

De 27 puntos antes de empezar el último cuarto perdían unos Lakers que, desde que conquistaron el NBA In-Season Tournament, arrastran un pésimo 5-11.

Bradley Beal maravilló con 37 puntos (incluido un fabuloso 8 de 10 en triples), selló su mejor registro de anotación con los Suns y explotó en el tercer cuarto con 20 tantos. Devin Booker logró 31 puntos y Kevin Durant consiguió 18.

LeBron behind-the-back DIME 🤯 Suns-Lakers on TNT pic.twitter.com/Sh4oeRvoS7 — NBA (@NBA) January 12, 2024

LeBron James y Anthony Davis estuvieron muy desafortunados. El primero se quedó en 10 puntos (3 de 11 en tiros de campo) y el segundo aportó 13. Ninguno de ellos pisó la cancha en el último cuarto porque para entonces ya estaba resuelto el duelo.

MAVERICKS 128 – KNICKS 124

Sin Luka Doncic por un esguince de tobillo, los Mavericks rompieron la racha de cinco triunfos seguidos de los Knicks con una espléndida actuación de Kyrie Irving (44 puntos y 10 asistencias). El base batió así su récord de anotación con los Mavericks.

Kyrie side steps and contorts for 2 of his 44 in the Mavs W 🔥 pic.twitter.com/0Tm4JYiyKS — NBA (@NBA) January 12, 2024

Jalen Brunson (30 puntos y 8 asistencias) y Julius Randle (32 puntos y 6 rebotes) fueron los más destacados en unos Knicks que perdieron por primera vez en 2024 y desde que ficharon a OG Anunoby.

CAVALIERS 111 – NETS 102

Donovan Mitchell se salió con 45 puntos en este partido especial de la NBA que se disputó en París y que los Cavaliers dominaban ya con un +26 en el tercer cuarto.

Cam Thomas y Mikal Bridges fueron los referentes de los Nets con 26 puntos por cabeza.