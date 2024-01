Los Milwaukee Bucks cayeron este sábado en Houston pese a los 48 puntos y 17 rebotes de Giannis Antetokounmpo y los Boston Celtics frenaron la racha de los Indiana Pacers, con sus los peores números en ataque de la temporada.

WIZARDS 105 – 121 KNICKS

Los New York Knicks (21-15) se metieron en zona de play-off de la Conferencia Este a costa de unos Washington Wizards (6-29) que no levantan cabeza y siguen como uno de los peores equipos de la liga, solo con mejor balance que los Detroit Pistons y los San Antonio Spurs.

El mejor de los Knicks este sábado fue Julius Randle con 39 puntos (56,5 % de tiros de campo), 7 rebotes y 5 asistencias. Jalen Brunson anotó 33 puntos, dio 8 asistencias y recogió 3 rebotes.

Por parte de los Wizards el más destacado fue Deni Avdija con 23 puntos y 10 rebotes (doble-doble). Kyle Kuzma con 27 puntos fue otra vez el máximo anotador de los locales.

PACERS 101 – 118 CELTICS

Los Boston Celtics (28-7) cortaron la racha de 6 victorias de los Indiana Pacers (20-15) gracias a una gran defensa que dejó a los locales -el mejor ataque de la liga, 127,59 puntos por partido- con sus peores números de la temporada (101 puntos).

Jayson Tatum con 38 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias (doble-doble) fue el mejor de los Celtics, que siguen como el mejor equipo del Este y de la NBA.

Jayson Tatum is feeling it in Indy!

32 PTS, 7 3PM for JT 🔥

Pacers-Celtics | Live on the NBA App

📲 https://t.co/W3i0mgEhSk pic.twitter.com/F8i4dfYpHR

— NBA (@NBA) January 7, 2024