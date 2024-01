Orlando Magic confirmó el pasado jueves 4 de enero que retirará la camiseta número 32 en honor a la leyenda del baloncesto y de su club, Shaquille O’Neal.

Recordar que Shaq debutó como basquetbolista profesional con el equipo de Florida, dejando una huella imborrable desde su estreno. Durante su tiempo en el equipo, O’Neal deslumbró a los aficionados con su habilidad y su presencia dominante en la cancha.

Su crucial impacto fue fundamental para llevar al Orlando Magic al subcampeonato de la NBA en 1995, un logro histórico para la franquicia. A su vez, el exjugador que se desempeñó como centro disputó un total de 295 partidos con la camiseta del club, registrando un promedio de 27,2 puntos por partido.

Su fiera capacidad de anotar y defender bajo la pintura lo convirtió en uno de los jugadores más temidos de la liga durante su tiempo con el equipo. Fiel a su estilo, el reconocido y legendario crack de la NBA se tomó la noticia del adiós a su ’32’ con humildad y expresó que en su época “sólo quería venir y hacerme un nombre”.

“Me gustaría agradecer a la ciudad de Orlando, agradecer a la organización de Orlando Magic. Los aprecio mucho”, dijo el actual comentarista deportivo de TNT en Estados Unidos, que presenciará el homenaje a su persona durante el próximo partido del mencionado club ante Oklahoma City Thunder.

Dicho compromiso, se jugará el próximo sábado 13 de enero.

In celebration of our 35th anniversary this season, we will officially retire jersey #32 in honor of Shaquille O’Neal during a postgame ceremony on Tuesday, February 13.

O’Neal becomes the first player in franchise history to have his number retired 🪄 pic.twitter.com/i5zk1b6IR9

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 5, 2024