Con un triple milagroso sobre la bocina y prácticamente desde el centro de la pista, Nikola Jokic firmó este jueves una remontada heroica para que los Denver Nuggets derrotaran a los Golden State Warriors.

Los locales ganaban por 18 puntos a 7 minutos del final, pero se derritieron en el desenlace y acabaron perdiendo el partido de manera increíble por 127-130.

El genio serbio metió una de las canastas de su vida para culminar un impresionante parcial de 4-25, con el que los actuales campeones de la NBA dejaron el corazón de Golden State roto en mil pedazos.

Con 3.6 segundos en el reloj y tiempo muerto para los Nuggets, Jokic recibió el balón en el campo de Denver, cruzó la pista escorándose hacia la derecha y, cuando parecía que el partido se iba a la prórroga, se levantó frente a Kevon Looney para clavar un triple contra tablero ya inolvidable.

Vale mencionar que el ‘Joker’ empató el encuentro a 26 segundos del final y Stephen Curry cometió un error en el pase en la jugada definitiva, lo que abrió el camino para que el serbio tocara el cielo de la NBA con su triple memorable.

“Fue una muy buena remontada para nosotros. Esta es una de las mejores descripciones de nuestro equipo: nunca nos rendimos”, dijo la estrella de los Nuggets luego del partido.

