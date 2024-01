Durante la noche de este miércoles, la NBA dejó sensaciones opuestas para los dos equipos de Los Ángeles, ya que los Lakers volvieron a tropezar, esta vez en casa y de forma clara ante los Miami Heat, mientras que unos Clippers imparables vencieron a los Phoenix Suns y ya llevan 13 victorias en sus últimos 15 partidos.

Además, Luka Doncic y Kyrie Irving destrozaron a los Portland Trail Blazers en tres cuartos, los Milwaukee Bucks perdieron (otra vez) contra Indiana Pacers, los Utah Jazz se llevaron por 154-148 y en la prórroga un partido loco ante los Detroit Pistons y los Sacramento Kings se impusieron tras dos overtimes a los Orlando Magic.

La jornada también dejó una curiosidad estadística ya que fue la primera vez en la historia de la NBA con cinco equipos anotando más de 140 puntos el mismo día.

LAKERS 96 – HEAT 110

La resaca del NBA In-Season Tournament se le está haciendo eterna a los Lakers, ya que desde que se coronaron en Las Vegas solo han conseguido tres triunfos en 12 partidos y ahora están por debajo del .500 con un balance de 17-18.

La tercera derrota seguida de los Lakers la firmaron unos Miami Heat que, sin Jimmy Butler, controlaron el partido durante toda la velada.

Tyler Herro (21 puntos y 6 rebotes) fue el faro anotador de Miami mientras que el mexicano Jaime Jáquez Jr., que jugó en Los Ángeles durante su etapa universitaria (UCLA), se unió a la espléndida actuación colectiva de los de Florida con 16 puntos y 8 asistencias.

Por los Lakers, Anthony Davis coqueteó con el triple-doble (29 puntos, 17 rebotes y 6 asistencias) pero LeBron James no tuvo su día (12 puntos con 6 de 18 en tiros, 6 rebotes y 9 asistencias).

SUNS 122 – CLIPPERS 131

De principio a fin dominaron los Clippers en su visita a Phoenix, de donde se llevaron el triunfo con 33 puntos y 7 rebotes de Paul George y 30 puntos y 8 rebotes de Kawhi Leonard.

Sin Kevin Durant, los Suns, que sufrieron el gran 18 de 34 en triples de los angelinos, se dejaron guiar por Devin Booker (35 puntos y 6 asistencias). Los de Arizona perdieron tras cuatro victorias consecutivas.

