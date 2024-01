La NBA vivió el primer Ja Morant vs. Victor Wembanyama de la temporada, en un encuentro que no estuvo exento de talento y genialidades de ambas estrellas. Un Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs que se decantó para los Tennessee y que dejó una de las imágenes del año.

Con un claro dominio del conjunto local, los Grizzlies supieron doblegar a unos Spurs que no han podido escapar del último lugar de la Conferencia Oeste.

Ya en el último cuarto llegó el gran momento del encuentro. Con los Grizzlies cómodamente dominando el partido, Morant se colgó del aro superando la intimidación de Wembanyama para poner de pie al FedEx Forum.

Ja Morant sobre a enterrada em cima do Wembanyama: "Era o que todo mundo queria. Considerem como um presente atrasado de Natal."pic.twitter.com/VA5zqIliBF — NBA da bad (@NBAdabad) January 3, 2024

Una espectacular clavada con 36 centímetros de diferencia entre ambos jugadores y que ya la postulan a la mejor del año.

Aunque el show del base de 1,88 metros no terminó ahí. La estrella de Memphis estaba desatada y le puso en bandeja también un ‘alley-oop’ a Santi Aldama, superando de nuevo al francés para que el español se luciera con un clavada de espaldas. Con esta canasta eran 18 los puntos que distanciaban a ambos conjuntos (93-75) y el partido ya comenzaba a sentenciarse.

Pese al espectáculo del talentoso base, ‘Wemby’ también mostró su poderío durante el compromiso, e incluso, se dio el lujo de matricularse con un espectacular tapadón contra el propio Morant.

Víctor Wembanyama taponando a Ja Morant 💥pic.twitter.com/isiTfi92jd — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 3, 2024

Finalmente, la victoria fue para el elenco de Memphis por 106 a 98, en lo que significó el primer Morant vs. Wembanyama de la temporada. Cabe consignar que el estadounidense finalizó el encuentro con 26 puntos, mientras que el francés con 20, ambos siendo los mejores de su equipo.