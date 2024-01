La NBA cerró el año con sensaciones completamente opuestas para sus dos franquicias más legendarias: alegrías para unos Celtics que van viento en popa y dudas para unos Lakers con un final de 2023 francamente preocupante.

PELICANS 129 – LAKERS 109

Solo tres triunfos en sus últimos 11 partidos. Esa es la penosa racha que atraviesan los Lakers desde que ganaron el NBA In-Season Tournament y que esta noche sumó una nueva decepción con una derrota ante los Pelicans.

Zion Williamson (26 puntos y 6 asistencias), Brandon Ingram (26 puntos y 8 asistencias) y CJ McCollum (22 puntos y 9 asistencias) tomaron las riendas del equipo de Nueva Orleans, que brilló en el triple con un 17 de 34.

39 never looked better 👑 https://t.co/NXlodCq8w9 pic.twitter.com/aDjeOjIkVF

Además, el puertorriqueño José Alvarado fue un revulsivo magnífico desde el banquillo con 8 puntos, 3 rebotes, una asistencia y, sobre todo, 4 robos y 2 tapones para encender la defensa de los Pelicans.

LeBron (34 puntos y 8 asistencias), Anthony Davis (20 puntos y 10 rebotes) y Austin Reaves (20 puntos y 9 asistencias) tiraron del carro en los visitantes, que no contaron por lesión con D’Angelo Russell y Cam Reddish y que además perdieron en el primer cuarto a Rui Hachimura por un problema en los gemelos.

SPURS 101 – CELTICS 134

Líderes del Este con el mejor balance de la liga (26-6), los Celtics encadenaron su sexta victoria seguida apabullando a los Spurs de la mano de Jayson Tatum (25 puntos y 6 rebotes) y Jaylen Brown (24 puntos y 6 rebotes).

El dominicano Al Horford aportó 7 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias para Boston.

Wemby looked every bit of 7'4" on this play against Boston 🤯 pic.twitter.com/sTkujr0t3a

— NBA (@NBA) January 1, 2024