Shai Gilgeous-Alexander firmó este viernes una portentosa actuación en el impactante triunfo de los Oklahoma City Thunder ante los Denver Nuggets en la NBA; mientras que Ja Morant, tras cuatro victorias en cuatro partidos con los Memphis Grizzlies, perdió por primera vez después de regresar de su suspensión.

Dos victorias en dos semanas llevan los Thunder en la pista de los actuales campeones. Gilgeous-Alexander dio una exhibición con 40 puntos y también destacó un Chet Holmgren que fue de más a menos (24 puntos y 6 rebotes). Los Thunder acumulan seis triunfos en sus últimos siete encuentros.

Por su parte, los Nuggets notaron la segunda noche del ‘back-to-back’. Nikola Jokic se puso al frente de Denver con 19 puntos (9 de 10 en tiros), 10 rebotes y 7 asistencias pero se enredó con 7 pérdidas de balón.

Shai dropped a 40-piece in the OKC win ⛈️

El hechizo de Morant se acabó este viernes ya que sus Grizzlies cayeron por primera vez con el base en esta campaña. Los Clippers impusieron su juego coral (siete jugadores con dobles dígitos de puntos) con Paul George como máximo anotador (23 puntos y 7 rebotes) e Ivica Zubac como referente en el interior (15 puntos y 20 rebotes).

Morant consiguió 19 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. El español Santi Aldama aportó 12 puntos y 5 rebotes en Memphis.

Tras sufrir el jueves para ganar a los Detroit Pistons de la peor racha de la historia de la NBA (28 derrotas seguidas), los Celtics volvieron a tener que sudar para llevarse el triunfo, esta vez ante los Raptors.

Boston se mantiene invicto en casa (16-0) gracias a 31 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias de Jaylen Brown, el mejor de los Celtics en un encuentro sin Jayson Tatum y Kristaps Porzingis. Scottie Barnes encabezó a los Raptors con 30 puntos y 10 rebotes.

Jaylen Brown in the Celtics W ☘️

31 PTS \ 10 REB \ 6 AST \ 5 3PM

Boston is now 16-0 at home, their second-best start ever 👀 pic.twitter.com/pGNDqFOYeb

