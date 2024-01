El ala-pívot de los Denver Nuggets, Aaron Gordon, paralizó a toda la NBA el día después de navidad, todo esto tras la mordedura de su perro, un rottweiler, animal que lo dejó con graves mordeduras en sus manos y cara, además de ser baja por tiempo indefinido en los últimos campeones de la NBA.

Días han pasado desde lo ocurrido y ahora, el norteamericano brindó declaraciones en donde confesó estar ebrio el día del incidente y que una ‘jugarreta’ no le gustó a su perro, quien lo mordió tan fuerte que lo dejó con 21 puntos de sutura.

En diálogo con Bennett Durando, de The Denver Post, Aaron Gordon detalló que “supongo que es un poco vergonzoso, pero no tan vergonzoso de manera que no pueda hablar sobre ello”.

“No bebo mucho durante la temporada y probablemente tomé un poco demasiado de ponche de huevo. Estaba riñendo con mi perro y pienso que mi perro se emocionó un poco y me mordió. Y cuando me lo estaba quitando de encima mordió entonces mis manos”, indicó.

Posteriormente complementó sus dichos sentenciando que “para decirlo en otras palabras, estaba haciendo tonterías con mi perro y cuando haces tonterías, pues sabes cuáles son las consecuencias”.

Sin embargo y a pesar de los 21 puntos que debieron colocarle, Gordon aclaró que no guarda rencor contra su can.

Con relación a esto, Aaron apuntó que “él es un buen chico, un buen perro. Muy apegado, muy dulce, muy fuerte, un gran perro”.

“Me encantan los perros, he crecido con perros toda mi vida. Pero como estamos mucho fuera mi padre se encarga de él y no puedo entrenarlo tanto como necesito. Pero me siento bien, todo está bien”, finalizó.

Así se cierra uno de los capítulos más dolorosos en la vida y carrera de Aaron Gordon, quien viene de ser premiado con y destacado como la mejor volcada del año en la NBA 2023 con su punto ante Phoenix Suns.

So Aaron Gordon got 21 stitches on 12/25 with no timetable on his return but is returning to play a week after the “dog bite”

That’s interesting since Denver Animal Protection has no record of Gordon reporting a dog bite per Colorado revised statue 25-4-603

Whats the real story pic.twitter.com/V9bsir2uui

— Fanimal (@Fanimal_) December 31, 2023