Los Denver Nuggets acaban de sufrir una baja por tiempo indefinido, luego de que el crack del último campeón de la NBA, Aaron Gordon, fuese mordido en su rostro y manos por un perro en navidad.

“Aaron se encuentra en buena condición y permanecerá lejos del equipo mientras se recupera”, indicó la franquicia de Denver este miércoles en un comunicado.

Shams Charania, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, aseguró en el portal The Athletic que las heridas en su cara y su mano derecha (con la que tira a canasta) requirieron 21 puntos de sutura.

Gordon participó el 25 de diciembre en la victoria frente a los Golden State Warriors por lo que el incidente con el perro tuvo que suceder después de ese encuentro.

Pieza clave en los Nuggets de Nikola Jokic y Jamal Murray que el curso pasado consiguieron el primer título de la NBA de su historia, Gordon tiene esta temporada unos promedios de 13,6 puntos, 6,9 rebotes y 3,4 asistencias por encuentro.

Los Nuggets son segundos en el Oeste con un balance de 22-10 solo por detrás de los Minnesota Timberwolves, que presentan un registro de 22-7.

Injury Update:

Aaron Gordon suffered lacerations to his face and hand resulting from a dog bite on December 25th. Aaron is in good condition and will remain away from the team while he recovers.

Additional updates will be provided as necessary. pic.twitter.com/6df11yxmv2

— Denver Nuggets (@nuggets) December 27, 2023