Los Detroit Pistons de la peor racha de derrotas seguidas en la historia de la NBA acariciaron una hazaña impresionante este jueves pero finalmente cayeron en la prórroga y en Boston ante los poderosos Celtics.

Quien sí concretó una noche memorable fue Victor Wembanyama, con una espléndida actuación de 30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 7 tapones en solo 24 minutos para que los San Antonio Spurs vencieran a los Portland Trail Blazers.

CELTICS 128 – PISTONS 122

Con una imagen admirable y muy meritoria, los Pistons rozaron el milagro y exigieron el máximo a unos Celtics que fueron perdiendo de 21 puntos en el segundo cuarto y que llegaron al descanso 19 abajo.

Cade Cunningham (31 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) y Bogdanovic (17 tantos, 12 rebotes y 6 asistencias) encabezaron a los Pistons en la cancha de unos Celtics todavía invictos en casa (15-0) y que tienen el mejor balance de la liga (24-6).

En cualquier caso, esta nueva decepción llevó a los Pistons a alcanzar la última frontera que les quedaba en su hundimiento: la de las 28 derrotas seguidas que acumularon los Philadelphia 76ers de 2014-2015 y 2015-2016 contando el final de una temporada y el comienzo de la siguiente.

Kristaps Porzingis (35 tantos y 8 rebotes), Jayson Tatum (31 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias) y Derrick White (23 puntos) rescataron a unos Celtics lejos del nivel que les ha convertido hasta ahora en el gran aspirante al anillo esta campaña.

BLAZERS 105 – SPURS 118

Ningún jugador en la historia de la NBA había conseguido los números de Wembanyama (30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 7 tapones) en menos de 30 minutos en cancha. Tampoco lo había logrado ninguno con menos de 20 años.

El prodigio francés presumió de efectividad con un 9 de 14 en tiros de campo, incluyendo un 2 de 4 en triples, y además se fue perfecto desde la línea de personal con un 10 de 10.

Solo Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo han alcanzado en esta temporada un partido con al menos 25 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones.

Este triunfo dio un respiro muy necesario a los Spurs, con solo dos victorias en sus últimos 25 encuentros (5-25 de balance ahora).

Malcolm Brogdon y Jerami Grant, con 29 puntos por cabeza, fueron los más destacados de los Blazers.

BULLS 104 – PACERS 120

También hizo historia Tyrese Haliburton, quien, tras Chris Paul, es el segundo jugador en la andadura de la NBA que da forma a un partido de al menos 20 puntos y 20 asistencias sin una sola pérdida de balón.

Tyrese Haliburton put on a SPECIAL performance in the Pacers' win in Chicago!

21 PTS

20 AST

0 T0

Hali becomes the second player in NBA history to record 20+ PTS, 20+ AST and 0 TO in a game (Chris Paul – 12/10/2016) pic.twitter.com/xDgVffWfZA

— NBA (@NBA) December 29, 2023