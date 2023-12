La resaca de la fiesta navideña les ha sentado de manera dura a los Mavericks, ya que este miércoles Dallas se dejó remontar de forma asombrosa un encuentro que tenía controlado ante Cleveland Cavaliers en la NBA; y Phoenix tomó aire con un triunfo en la cancha de Houston Rockets.

MAVERICKS 110 – CAVALIERS 113

Los Mavericks fueron ganando de 20 puntos en el segundo cuarto, de 15 al descanso y de 9 a falta de solo seis minutos por jugarse en el último cuarto (105-96).

Pero a partir de entonces estuvieron cinco minutos enteros sin anotar ni un solo punto, lo que abrió el camino a un fenomenal parcial de los Cavaliers de 0-15 que le dio la vuelta al marcador de modo increíble (105-111).

Luka Doncic apeló a la épica, con una canasta y un triple, y los Cavaliers concedieron una vida extra a los Mavericks después de que Georges Niang fallara dos tiros libres (110-113 con 8 segundos en el reloj).

Las miradas apuntaban a Doncic pero los Cavaliers hicieron un dos contra uno perfecto al esloveno, el balón llegó a Seth Curry y su triple sobre la bocina fue taponado por Max Strus.

En los Cavaliers, que se llevaron un triunfo enorme sin tres pilares de su plantilla (Donovan Mitchell, Evan Mobley y Darius Garland), Caris LeVert fue el héroe de la remontada (29 puntos y 7 asistencias) y Jarrett Allen fue un gigante en la pintura (24 puntos, 23 rebotes con 9 de ellos en ataque y 6 asistencias).

Caris LeVert scored 15 of his 29 PTS in the 4Q as the Cavs stormed back to win in Dallas 😤 pic.twitter.com/SaSlSVEOgi — NBA (@NBA) December 28, 2023

ROCKETS 113 – SUNS 129

Después de solo tres triunfos en sus últimos 12 partidos, los Suns se dieron una alegría venciendo a los Rockets con un triple-doble de Kevin Durant (27 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias).

Devin Booker aportó 20 puntos y 7 asistencias y Eric Gordon consiguió 27 puntos.

Alperen Sengun (24 puntos) fue el mejor de Houston, que sufrió el 57,3 % en tiros de campo de Phoenix.

NETS 122 – BUCKS 144

Un parcial de 30-44 en el último periodo permitió a los Bucks superar sin brillo a unos Nets con múltiples ausencias y con todas sus figuras sin minutos o con una participación testimonial en el encuentro.

Giannis Antetokounmpo consiguió 32 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias con un brutal 10 de 12 en tiros de campo y un 12 de 17 desde la línea de personal.

Khris Middleton sumó 27 puntos y 10 asistencias, su mejor registro en ambas categorías en lo que va de curso. Damian Lillard se quedó en solo 12 puntos, pero Milwaukee disfrutó de una estupenda actuación de Malik Beasley (17 puntos con 5 triples) y Cam Payne (18 puntos con 5 triples).

Milwaukee brilló en el exterior con 23 de 51 en triples pero su defensa volvió a ser un coladero permitiendo 70 puntos en la zona.

Giannis Antetokounmpo and Khris Middleton stuffed the stat sheet in the Bucks' win in Brooklyn 🦌 Giannis: 32 PTS / 10 REB / 8 AST

Khris: 27 PTS / 10 AST / 3 3PM pic.twitter.com/bZfNQMgtFM — NBA (@NBA) December 28, 2023

MAGIC 92 – SIXERS 112

Todavía sin Joel Embiid, los 76ers sacaron adelante su complicada visita a Orlando con tres jugadores por encima de los 20 puntos: Tyrese Maxey (23), De’Anthony Melton (22) y Tobias Harris (22).

Franz Wagner (24 puntos) fue el máximo anotador de unos Magic con poco acierto desde el triple (9 de 33).

THUNDER 129 – KNICKS 120

Shai Gilgeous-Alexander (36 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) y Jalen Williams (36 puntos) fueron demasiada dinamita para unos Knicks a los que les costó reponerse del 38-25 en contra del primer cuarto.

Julius Randle (25 puntos y 9 rebotes) y Jalen Brunson (24 puntos y 7 asistencias) encabezaron a los neoyorquinos.

The explosive OKC duo of SGA and Jalen Williams combined for 72 PTS in the Thunder's win over the Knicks 🌩️ SGA: 36 PTS, 8 AST, 7 REB

Jalen: 36 PTS, 5 3PM, 76% FG pic.twitter.com/nFcOEapW3c — NBA (@NBA) December 28, 2023

WIZARDS 102 – RAPTORS 132

Scottie Barnes, que acarició el triple-doble (20 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias), fue uno de los cinco integrantes del quinteto titular de los Raptors que superó los dobles dígitos de anotación en su triunfo rotundo en Washington, en este duelo entre dos de los peores equipos del Este.

Kyle Kuzma y Jordan Poole, con solo 14 puntos por cabeza, fueron los más productivos de un ataque de los Wizards estéril (8 de 33 en triples).