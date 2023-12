Este lunes 25 de diciembre, los seguidores del baloncesto se preparan para disfrutar del día de Navidad de la NBA. Una jornada llena de sorpresa y cargada de talento, con cinco encuentros que prometen sacar chispas.

Desde las 14:00 horas (en Chile), se podrá disfrutar de una fecha llena de básquetbol de primer nivel, arrancando por un prometedor New York Knics vs. Milwaukee Bucks, donde el base Jalen Brunson y compañía se verán las caras ante el griego Giannis Antetokounmpo, que promedia 30 puntos y diez rebotes en lo que va de temporada.

Un encuentro entre el segundo del Este contra el sexto de la misma conferencia y que será el primer acto de esta jornada navideña en la NBA.

A las 16:30 horas, será el turno de Denver Nuggets del serbio Nikola Jokic frente a Golden State Warriors de Stephen Curry. Dos elencos con talentos y líderes superlativos, pero que atraviesan por presentes distintos.

Y es que, mientras los últimos campeones de la liga se mantienen cómodos en el segundo puesto de la Conferencia Oeste, los de San Francisco luchan por escalar posiciones tras un irregular comienzo de temporada, con un registro de 15 victorias y 14 derrotas.

El plato fuerte arrancará a las 19:30 horas con el partido entre Los Angeles Lakers y Boston Celtics. El clásico de toda la vida. LeBron James vs. Jayson Tatum. Anthony Davis vs. Jaylen Brown. El campeón de la Copa NBA vs. los líderes de la Conferencia Este.

Miami Heat ante Philadelphia 76ers será el cuarto partido de este 25 de diciembre. Un duelo que arrancará a las 22:00 horas y que contará con la sensible baja del pívot Joel Embiid, quien se perderá esta fecha por un esguince en su tobillo.

El telón se cerrará a altas horas de la madrugada, luego del encuentro que comienza a las 00:30 horas de este martes, entre Phoenix Suns y Dallas Mavericks. ¿Quién saldrá victorioso del enfrentamiento entre Kevin Durant y Luka Doncic?