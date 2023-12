No habrá ‘Feliz Navidad’ este año para los Detroit Pistons, que este sábado, tras perder ante los Brooklyn Nets, igualaron la peor racha de la historia de la NBA con 26 derrotas consecutivas.

La liga se toma un respiro el 24 de diciembre antes de la jornada especial de Navidad, que tendrá cinco partidos muy atractivos: New York Knicks-Milwaukee Bucks, Denver Nuggets-Golden State Warriors, Los Angeles Lakers-Boston Celtics, Miami Heat-Philadelphia 76ers y Phoenix Suns-Dallas Mavericks.

Pero antes del parón de Nochebuena, la NBA vivió este sábado una jornada muy intensa con una exhibición de 40 puntos de LeBron James, un triple-doble en solo tres cuartos de Luka Doncic, una paliza de los Celtics a Los Angeles Clippers, la séptima victoria seguida de los Bucks y el quinto triunfo consecutivo de los Warriors.

Nets 126 – Pistons 115

Ante los Nets, no hubo milagro navideño para estos Pistons absolutamente en ruinas y que ya se han ganado por deméritos propios un hueco en las páginas más tristes de los libros de historia de la NBA junto a los Philadelphia 76ers de 2013-2014 y los Cleveland Cavaliers de 2010-2011, ambos también con 26 partidos consecutivos perdiendo.

El martes 26 de diciembre y en Detroit, los de Monty Williams volverán a enfrentarse a los Nets con la presión de obtener una victoria para no convertirse en el equipo con la peor racha de todos los tiempos.

Todavía hay otra lamentable frontera en su descenso a los infiernos que los Pistons podrían cruzar: la de las 28 derrotas seguidas que acumularon los Philadelphia 76ers de 2014-2015 y 2015-2016 contando el final de una temporada y el comienzo de la siguiente.

Jaden Ivey (23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue el máximo anotador de los Pistons mientras que Mikal Bridges (29 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue el más productivo de unos Nets que se recuperaron tras cinco derrotas consecutivas.

Thunder 120 – Lakers 129

A solo una semana de cumplir 39 años, LeBron James firmó un partidazo de 40 puntos (13 de 20 en tiros, 5 de 5 en triples y 9 de 9 desde la línea de personal) con 7 rebotes y 7 asistencias para que los Lakers asaltaran Oklahoma y dejaran atrás su racha de cuatro derrotas consecutivas.

Shai Gilgeous-Alexander (34 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de unos Thunder que intentaron una remontada épica hasta el final.

Mavericks 144 – Spurs 119

Solo tres cuartos necesitó Luka Doncic para firmar su sexto triple-doble del curso con 39 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Siete jugadores superaron los dobles dígitos de anotación para los Mavericks, que presumieron de puntería desde el perímetro con un soberbio 23 de 45 en triples.

Los Spurs, hundidos con solo un triunfo en sus últimos 23 encuentros, no contaron con Victor Wembanyama, que se torció el tobillo derecho durante el calentamiento.

Clippers 108 – Celtics 145

A dos días de medirse con los Lakers, los Celtics arrasaron al otro equipo de Los Ángeles con una impresionante exhibición ofensiva comandada por Jayson Tatum (30 puntos) y con un poderoso 25 de 53 en triples entre todo el equipo.

Los Clippers sumaron su segunda derrota seguida -en ambos partidos faltó Kawhi Leonard– con una actuación muy decepcionante y su referente fue Paul George con 21 puntos.

Knicks 111 – Bucks 130

Giannis Antetokounmpo (28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y Damian Lillard (19 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) lideraron una sólida actuación colectiva de unos Bucks con siete triunfos seguidos y que volvieron a desesperar a una de sus víctimas favoritas, unos Knicks que han perdido nueve partidos consecutivos contra Milwaukee.

Jalen Brunson (36 puntos y 7 asistencias) y Julius Randle (26 puntos y 8 rebotes) fueron los mejores de los neoyorquinos, que volverán a medirse a los Bucks el día de Navidad en el Madison Square Garden.

Warriors 126 – Blazers 106

Klay Thompson (28 puntos) y Stephen Curry (27) se dieron la mano en el quinto triunfo seguido de unos Warriors que parecen haber dejado atrás su crisis de juego y resultados y también la polémica constante en torno al ahora suspendido de forma indefinida Draymond Green.

Por segunda noche seguida, el español Usman Garuba jugó los últimos minutos con los Warriors cuando ya estaba el partido decidido.

Anfernee Simons, con 25 puntos, fue el máximo anotador de Portland.

Hawks 119 – Grrizzlies 125

Tres victorias en tres partidos. Ese es el ‘efecto Morant’ en Memphis, que desde el regreso del base, tras 25 encuentros suspendido, todavía no conoce la derrota.

Morant consiguió 30 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias y Desmond Bane fue el máximo anotador de Memphis con 37 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. El español Santi Aldama logró 6 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias para los Grizzlies.

En los Hawks, Trae Young sumó 30 puntos y 13 asistencias, una hoja de servicios con la que igualó a Oscar Robertson, quien tenía con siete el récord de partidos seguidos en la NBA con 30 o más puntos y 10 o más asistencias.

Hornets 95 – Nuggets 102

Siete triunfos en los últimos ocho partidos llevan unos Nuggets que desarmaron a los Hornets con un apabullante parcial de 9-30 en el tercer cuarto.

Nikola Jokic se quedó a un paso de un nuevo triple-doble en Denver (18 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias) mientras que Miles Bridges tomó las riendas de Charlotte (22 puntos y 7 rebotes).

Kings 98 – Timberwolves 110

Los Timberwolves se han plantado en Navidades como líderes del Oeste (y con el mejor balance de la liga junto a los Celtics) tras dos meses fantásticos de competición que remataron esta noche, sin el dominicano Karl-Anthony Towns, con un triunfo ante los Kings gracias a Anthony Edwards (34 puntos y 10 asistencias) y Rudy Gobert (21 puntos y 17 rebotes).

Domantas Sabonis consiguió un triple-doble (17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) en Sacramento, que acarició una remontada memorable al ir perdiendo de 22 puntos con 7.21 para el final y, tras un asombroso parcial de 21-4, situarse a solo 5 puntos con todavía dos minutos por delante.

El dominicano Chris Duarte aportó 3 puntos y 4 rebotes en los Kings, que no tuvieron minutos para el mexicano Juan Toscano-Anderson.

Pacers 110 – Magic 117

El duelo entre dos revelaciones del Este -y dos equipos que ahora no pasan por su mejor momento- se lo adjudicaron los Magic con 34 puntos y 7 rebotes de Paolo Banchero. Orlando había perdido sus últimos cuatro partidos.

Tyrese Haliburton guió con 29 puntos y 15 asistencias a unos Pacers que llevan solo dos triunfos en ocho encuentros desde que cayeron en la final del NBA In-Season Tournament contra los Lakers.

Pelicans 104 – Rockets 106

Alperen Sengun impartió una clase magistral con 37 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias para que los Rockets se anotaran el triunfo en Nueva Orleans.

Zion Williamson (28 puntos y 8 rebotes) encabezó a los Pelicans, que contaron con 4 puntos y 2 rebotes del puertorriqueño José Alvarado.

Bulls 95 – Cavaliers 109

Jarrett Allen se hizo gigante en la zona (19 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias) y Craig Porter Jr. también caminó cerca del triple-doble (19 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) en el triunfo de los Cavaliers ante unos Bulls que llegaban lanzados con ocho triunfos en sus últimos 11 partidos.

DeMar DeRozan (21 puntos y 8 asistencias) fue el más productivo de Chicago.

Raptors 119 – Jazz 126

Un brutal parcial de 21-41 en el último cuarto fue fundamental para que Utah se llevara el triunfo de Toronto.

Lauri Markkanen y Jordan Clarkson metieron 30 puntos por cabeza en los Jazz y Scottie Barnes flirteó con el triple-doble en los Raptors (32 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias).

