Los Angeles Clippers sumaron este miércoles su noveno triunfo consecutivo, lo que les confirma como el equipo más en forma en la NBA en estos momentos, mientras que Joel Embiid se lució con 51 puntos y 12 rebotes en unos Philadelphia 76ers que siguen dando buenas sensaciones.

MAVERICKS 111 – CLIPPERS 120

Solo los Orlando Magic han llegado a sumar este curso nueve victorias seguidas, una racha magnífica que alcanzaron también estos Clippers lanzados (14 triunfos en los últimos 17 encuentros) pese a que Paul George no jugó esta noche por enfermedad.

Kawhi Leonard (30 puntos y 10 rebotes), James Harden (17 puntos y 11 asistencias) y Norman Powell (21 puntos) fueron los mejores de unos Clippers muy corales, ya que siete de los ocho jugadores que empleó Tyronn Lue acabaron con dobles dígitos en anotación.

En los Mavericks, Luka Doncic (28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias) tuvo una velada desafortunada en el tiro con un 9 de 25 en intentos a canasta (incluyendo un 2 de 11 en triples) y un 8 de 14 desde la línea de personal.

9 IN A ROW 📈 Kawhi Leonard scores 30 PTS and takes OVER late as the @LAClippers win their 9th-straight game! pic.twitter.com/rqdUwb7aHS — NBA (@NBA) December 21, 2023

BULLS 124 – LAKERS 108

Desde que conquistaron el NBA In-Season Tournament, los Lakers solo han ganado un encuentro de los cinco que han disputado y ahora cayeron en Chicago ante unos Bulls que siguen sonriendo gracias a sus siete victorias en los últimos diez partidos

DeMar DeRozan (27 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) encabezó a unos Bulls con ocho jugadores por encima de los 10 puntos. LeBron James se quedó a un paso del triple-doble (25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias) mientras que Anthony Davis, que tuvo problemas en el tobillo, sumó 19 puntos y 14 rebotes para los angelinos.

SIXERS 127 – TIMBERWOLVES 113

Joel Embiid firmó el séptimo encuentro de su carrera por encima del medio centenar de puntos y fue clave para que los 76ers lograran su séptimo triunfo en ocho partidos derrotando a los Wolves, líderes del Oeste y que solo habían perdido uno de sus últimos diez duelos.

El MVP de la pasada temporada regular lleva 12 partidos seguidos con al menos 30 puntos y 10 rebotes.

En Minesota destacaron Anthony Edwards (27 puntos y 7 rebotes) y el dominicano Karl-Anthony Towns (23 puntos y 13 rebotes).

Joel Embiid dropped a SEASON-HIGH 51 PTS in the Sixers' win over the Timberwolves ‼️ 🔥 51 PTS

🔥 12 REB

🔥 68% FG This marks Joel Embiid's third consecutive game of 40+ PTS & 10+ REB. Only Wilt Chamberlain has had such a streak in 76ers franchise history! pic.twitter.com/HN59F6LxBZ — NBA (@NBA) December 21, 2023

KINGS 119 – CELTICS 144

Tras su dura derrota del martes contra los Golden State Warriors, los Celtics se recuperaron de maravilla con un imponente triunfo en la cancha de los Kings pese a que no contaron con Jayson Tatum y el dominicano Al Horford.

Cinco jugadores de verde superaron los 20 puntos con 28 puntos por cabeza de Jaylen Brown y Derrick White. Además, Jrue Holiday se quedó a las puertas de un triple-doble (21 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias) y Kristaps Porzingis también brilló (24 puntos, 9 rebotes y 6 tapones).

De’Aaron Fox fue el máximo anotador de Sacramento con 29 puntos.

RAPTORS 104 – NUGGETS 113

Con 31 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias, Nikola Jokic puso la firma al quinto triunfo en seis partidos de unos

Nuggets

que han tomado impulso.

Scottie Barnes (30 puntos y 10 rebotes) fue el mejor de los Toronto Raptors, que sufrieron a un quinteto titular de Denver con dobles dígitos de puntos en todos sus integrantes.

NETS 102 – KNICKS 121

Desde 2019 no ganaban en Brooklyn los Knicks, que se llevaron el enfrentamiento neoyorquino gracias a Julius Randle (26 puntos y 7 rebotes), Donte DiVincenzo (23 puntos y 8 rebotes con 5 triples) y Jalen Brunson (16 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias).

Cam Johnson y Cam Thomas, con 20 puntos cada uno, fueron los referentes en ataque de unos Nets muy flojos en los lanzamientos a canasta (36,6 %) y que padecieron la desafortunada actuación de Mikal Bridges (15 puntos con 4 de 21 en tiros) y Spencer Dinwiddie (10 puntos con 3 de 11).

Julius Randle (26 PTS) continued his stellar play, scoring 20+ points for the 12th-straight game as the Knicks secured the W in Brooklyn 💪 pic.twitter.com/JPr3XY1jlh — NBA (@NBA) December 21, 2023

MAGIC 106 – HEAT 115

En otro cara a cara entre vecinos, esta vez del mismo estado (Florida), los Heat, a pesar de la ausencia de Jimmy Butler, vencieron a los Magic con un gran Tyler Herro (28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias). Además, el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. aportó 10 puntos.

Cole Anthony, con 20 puntos, fue el más productivo de Orlando.